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大陸冷氣團影響　屏東空氣品質紅害等級！無人機取締污染熱區

▲屏東縣政府環保局因應空氣不良作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府環保局因應空氣不良作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

預期大陸冷氣團及東北風挾帶境外污染物影響，屏東縣空氣品質將達「中級預警」等級，環保局超前部署，3天前即已啟動各項應變措施，7日更成立空氣污染防制指揮中心，持續強化各項污染源防制作業，並提醒民眾留意空品變化，做好健康防護。

▲屏東縣政府環保局因應空氣不良作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府環保局因應空氣不良作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

依據環境部空氣品質監測與氣象資料顯示，上海至山東一帶霾害嚴重，隨大陸冷氣團南下並傳送至臺灣，6日起受此波境外污染，由北到南已有多數測站達到紅害等級，屏東縣因地處尾流弱風區，污染物累積效應更為明顯，自7日凌晨起高屏地區各測站皆已達紅害等級。

▲屏東縣政府環保局因應空氣不良作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保局已成立空氣污染防制指揮中心，並連續3日持續執行各項應變作業，除加強主要道路洗掃工作外，並已通報轄內54家大型工廠及51家砂石場降載減排，深度稽查28家工廠及20家砂石場，共查獲1家未依許可操作、1家未依規定設置專責人員及1家空氣污染物排放超過標準，將依規定進行告發。

另針對前30大營建工地進行稽查，共查獲6場違反營建工程空氣污染防制管理辦法及45件疏濬區砂石載運車輛未依規定完整覆蓋防塵網。另運用UAV無人機進行露天燃燒及污染熱區的空中巡查，查獲5件露天燃燒案件。針對高污染車輛進行攔檢、車辨及目測判煙共1,331輛。環保局針對此些違法案件加重裁罰權重，嚴懲惡化空氣品質行為。

另一方面，環保局協同社會處、教育處及衛生局等單位，針對學校、托育中心、安養機構及醫院等敏感族群進行健康防護通報，提醒減少戶外活動，並建議配戴口罩以降低污染影響。此外，透過LED跑馬燈、社群平台及新聞媒體，持續宣導空品防護資訊。

依據環境部預報資料，8日仍持續受大陸冷氣團影響，東北風也可能挾帶另一波境外污染物移入，環保局將持續監控空氣品質變化，並將加強各污染源稽查，並再提醒公私場所業者務必配合降載減排及落實各項防制設備操作，以共同維護空氣品質。

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