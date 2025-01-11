桃園微電車上路違規取締201件　外國人162件佔80%最多

▲桃園市自去年11月30日微電車掛牌新制上路1個月，桃園交大指出，已取締201件中，非本國人案件有162人最多。（圖／桃園交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市自去年11月30日微電車掛牌新制上路1個多月，桃園市警局交通大隊統計，累計已取締違規案件201件，未依規定領用牌照行駛案達195件，占總數的97%；此外，取締對象中非本國人案件數為162件，占總數80%最多。桃園交大表示，將持續到各工業區宣導外籍移工掛牌，針對各工業區聯外道路上、下班時段加強取締，另於轄內火車站等移工易聚集處所，使用多國語言版文宣向外籍人士宣導相關法令，以確保資訊準確傳達。

桃園交大指出，依據《道路交通管理處罰條例》規定，未依規定領用牌照行駛微型電動二輪車者，將處新台幣1200元以上3600元以下之罰鍰；雖然騎乘微電車不需要考取駕照，但未滿14歲者駕駛微型電動二輪車，仍會被處以600元以上1200元以下罰鍰，上述違規行為都會被當場禁止駕駛，車輛移置保管等處置。

▲桃園交大指出，針對微電車取締案201件中，非本國人案件佔8成，將加強宣導。（圖／桃園交大提供）

桃園市交通大隊大隊長李維振表示，新法上路後，選擇具備符合法規的微電車尤為重要，除申請牌照需要檢附「安全審驗合格證明書」外，車主更應盡速完成車輛登記及投保強制汽車責任保險，不可輕忽相關交通規則，如配戴合格安全帽、後座不得載人，時速不得超過25公里，禁止行駛於人行道與自行車道，切記絕不可酒駕，酒後騎乘微電車，最高可處2400元罰鍰，倘若拒測除罰4800元，車輛將被移置保管。

李維振強調，微電動車事故相關肇因最多是未依規定讓車、未保持安全間隔、未依規定減速等，警方將持續加強取締微電車違規行為，透過舉發時機，教育駕駛正確守法觀念，以減少再次違規提升行車安全。籲請微電車族群遠離大車並遵守標誌、標線及號誌行駛，夜間騎乘時記得要開燈以避免發生事故發生。