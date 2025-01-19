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下步劍指黨主席！蔡壁如當選中央委員　曝有信心承續柯文哲從政初心

▲▼欲角逐民眾黨黨主席補選的中央委員當選人蔡壁如。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲欲角逐民眾黨黨主席補選的中央委員當選人蔡壁如。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者袁茵／台北報導

民眾黨19日下午舉辦黨代表大會，產出新任中央委員、中評委，欲挑戰黨主席補選的前立委蔡壁如當選排名第5的中央委員。蔡壁如稍早透過臉書發出「讓我們攜手團結，整軍再出發」的黨員公開信，表示自己將用最謙卑態度、最堅定的行動以及最大的勇氣，帶領民眾黨大步向前。

民眾黨19日下午進行黨代表大會，稍早已經選出新任中央委員，根據開票結果顯示，當選人依序為37票林昭印、36票許正憲、35票陳世軒、35票江和樹、31票蔡壁如、30票李彥慶、29票黃瀞瑩、29票葉國文、28票孫正華。

隨後，蔡壁如也在臉書發出「讓我們攜手團結，整軍再出發，給民眾黨黨員的公開信」文章，表示走過2024年、跨越2025年，這是民眾黨的關鍵時刻，這一年來，不僅面對執政當局的司法壓迫與抹黑，更需要直視一個嚴肅的課題，「在面對2026年地方選舉時，我們是否已做好準備？」

蔡壁如提及，「民眾黨成立5年，這條改革之路充滿艱難，但我們從未退縮。」創黨主席柯文哲用實際行動詮釋「政治，公開透明而已」，讓「白色力量」成為台灣政治的一道曙光，然而當前的挑戰對民眾黨來說只有更加嚴峻，不僅需要堅定信念，更必須立即重新整軍，高度展現團結與實力，相信在黨員與支持者的團結支持之下，一定可以集結眾人之智，找出解方。

蔡壁如強調，自己要向全體黨員宣示，「我有信心承續柯文哲醫師的從政初心，在未來跟大家一起面對挑戰，帶領台灣民眾黨走出困境，邁向嶄新未來」。

蔡壁如也列出4大重點「反思與展望：危機即是轉機」、「重建核心：讓民眾黨成為第三勢力的標竿」、「2026是民眾黨壯大的里程碑」、「攜手共進，用行動創造未來」，提及民眾黨過去因改革理想而生，但今天需要思考，「我們距離最初的從政初衷，是否越來越遠？ 特別是我們的從政同志，是否時刻以最高標準要求自己，成為人民心中值得信任與堅定支持的政治工作者？」

蔡壁如說，柯文哲如今暫時離開黨的核心領導位置，民眾黨更需思考，如何讓黨能夠「浴火重生，整軍再起」，「壁如相信民眾黨有再起的能力與決心，可以組建出一個最強的民眾黨團隊，迎接挑戰。這不僅是為了拯救民眾黨，更是為了守護台灣民主政治的價值」。

最後，蔡壁如強調，「我，蔡壁如，將以最謙卑的態度，最堅定的行動以及最大的勇氣，帶領民眾黨大步前進，迎向嶄新未來。讓我們攜手努力，在2026年的地方選舉中，展現改革的成果，實現民眾黨作為台灣第3勢力的承諾。讓我們整軍再出發，攜手邁向勝利！」

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