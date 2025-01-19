　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨代表大會登場！黃國昌鞠躬　拜託黨公職「記得柯文哲的耳提面命」

記者袁茵／台北報導

民眾黨黨代表大會於19日下午登場，並且進行中央委員及中評委選舉。代理黨主席黃國昌於開場致詞時，先是向黨代表們鞠躬致謝，感謝大家願意在民眾黨遭遇風雨時出任黨代表；而黃致詞主題仍圍繞著前黨主席柯文哲，拜託所有黨公職一定要記得柯文哲的耳提面命、樹立方向，並認為台灣會因為民眾黨的存在而變更好。

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，代理黨主席黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

民眾黨19日下午1時30分進行第三屆第一次黨代表大會，根據議程規劃，將先說明並通過黨代表議程，隨後由黃國昌致詞，接著為內部不公開會議，討論並進行中央委員、中評委選舉；預計下午3時50分分別進行中央黨部、立院黨團報告，下午4時30分討論事項與提臨時動議，最後再由代理黨主席黃國昌做結語。

黃國昌於開場致詞時表示，過去幾個月，民眾黨歷經了非常多的風雨跟挑戰，各位願意在此時此刻參與黨代表選舉，而且出任黨代表，「我要用代理主席的身分，首先跟全體的黨代表深深的表達謝意，謝謝大家。」而黃國昌也向黨代表們鞠躬。

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

黃國昌提及，民眾黨是目前國內政壇的第3大政黨，也是第三勢力的領頭羊，民眾黨為台灣民主改革所燃起的這一把火苗，對於台灣未來民主發展至關重要，這一直是柯文哲的信念，相信也成了目前民眾黨全體黨員共同信念。

黃國昌指出，全黨黨員與黨公職只有一項最重要的任務，就是秉持著柯文哲創黨的理念跟精神，把民眾黨在公共政策、重要公職上的戰力與影響力發揮到最大，能夠在台灣實際的公共事務上面，落實民眾黨所提出來的各項政策跟價值，「這件事情要特別拜託所有黨公職，請記得柯文哲一直以來給大家耳提面命，以及給民眾黨樹立的方向，我們大家一起攜手努力。」

黃國昌強調，當大家在這召開黨代表大會時，柯文哲正在土城看守所，用個人的肉身、意志對抗民進黨威權體制與其追殺、迫害，「今天讓我最遺憾的是，主席（柯文哲）沒有辦法跟所有黨公職跟黨代表，一起來出席這一場黨員大會，但我也深深相信著，主席雖然沒有跟我們在同一個會場進行黨代大會，但是他的精神、理念，以及今天在黨代表大會所有的提案，柯文哲非常非常的關心。」

黃國昌稱，雖然柯文哲暫時卸下了職務，但「他（柯文哲）也跟我們大家承諾，他一直是這個團隊的一份子，而且他會繼續跟著民眾黨每一位黨公職、每一位黨員，繼續在改革台灣、讓人民生活過得更好的道路上邁進。」

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

黃國昌也回憶道，自己要利用黨代表大會跟所有黨代表報告，柯文哲落難了以後，全體黨務工作同仁從中央黨部到地方黨部，大家團結一心，在濟南路舉行第一場的聚會，接下來進行全國宣講，乃至於今年1月11日的「拒絕綠色威權，找回司法正義」活動，引起了台灣社會非常廣大的迴響，這一切的一切，如果沒有辛苦黨職人員齊心協力努力，是絕對不可能辦出1月11日那場成功的活動，因此要給辛苦的黨職人員一個熱烈掌聲。

黃國昌強調，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，柯文哲當初一手打造民眾黨，為什麼是「以台灣為名、以民眾為本」，就是要讓全台灣人深刻感受到民眾黨說到做到，柯文哲對於讓台灣變得更好所撥劃的各個公共政策，所有的黨公職每天都要在自己的工作崗位上面，努力實現這些價值跟目標。

最後，黃國昌說，「展望未來，我有絕對的信心，也跟所有黨公職、黨代表彼此相互勉勵，台灣會因為民眾黨的存在而變得更好，我們的下一代也會因為民眾黨的存在而變得更好。」政治要落實在生活的每一天，每天老老實實、踏實的把工作做好，每天進步一點點，隨著時間的累積，「我們一定會給台灣人、台灣社會更好的政治及未來，我們一起努力」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護
快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降
下步劍指黨主席！蔡壁如當選中央委員　有信心承續柯文哲從政初心
影視圈圍剿「要飯說」　陳玉珍怒公開LINE帳號：歡迎來連繫我
衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康
撞擊瞬間畫面！24歲男噴飛半樓高慘死　家屬崩潰：還這麼年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自稱有大陸身分證！詹江村堅拒說明　移民署：再發函要求具體回應

下步劍指黨主席！蔡壁如當選中央委員　曝有信心承續柯文哲從政初心

嫌立院餐費「不夠買麥當勞套餐」！他提案調高：大家吃好一點

影視圈圍剿「要飯說」　陳玉珍怒公開LINE帳號：歡迎來連繫我

王鴻薇轟羅一鈞混淆視聽　林俊憲開嗆：這些人的腦袋不用治療了

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐！林昭印拿第一高票　蔡壁如順利當選

衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康

潛艦預算被凍18億　海軍：加劇敵我戰力失衡！對國際釋出錯誤訊息

國軍被弱化！國外受訓費被砍　先進武器操作能力、軍售談判受影響

黨代表大會登場！黃國昌鞠躬　拜託黨公職「記得柯文哲的耳提面命」

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

公視23億預算恐遭砍　楊大正喊話：高抬貴手

自稱有大陸身分證！詹江村堅拒說明　移民署：再發函要求具體回應

下步劍指黨主席！蔡壁如當選中央委員　曝有信心承續柯文哲從政初心

嫌立院餐費「不夠買麥當勞套餐」！他提案調高：大家吃好一點

影視圈圍剿「要飯說」　陳玉珍怒公開LINE帳號：歡迎來連繫我

王鴻薇轟羅一鈞混淆視聽　林俊憲開嗆：這些人的腦袋不用治療了

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐！林昭印拿第一高票　蔡壁如順利當選

衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康

潛艦預算被凍18億　海軍：加劇敵我戰力失衡！對國際釋出錯誤訊息

國軍被弱化！國外受訓費被砍　先進武器操作能力、軍售談判受影響

黨代表大會登場！黃國昌鞠躬　拜託黨公職「記得柯文哲的耳提面命」

對中美關係未來「謹慎樂觀」　美學者：必須找到防止兩軍開戰方法

沒停火！以軍狂轟加薩至少10死25傷　哈瑪斯緊急提交人質名單

自稱有大陸身分證！詹江村堅拒說明　移民署：再發函要求具體回應

預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸：事務官很賤？

快訊／3縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

賴芊合重現「踮腳親劉至翰」最萌身高差之吻　爽喊：許願成真

快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降

提升戀愛運超有感！「5個小秘訣」教你快速脫單

縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐

林佳龍訪帛琉隨團人員發生車禍　侯盛茂、林靜儀都參與救治

羅一鈞求放過防疫預算　藍砲轟混淆視聽

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

蔡壁如參選民眾黨主席稱「偶遇老道長」　預告新年下一步

預算案通刪、提案刪減　行政院：總刪減凍結恐達4000億以上

刪一億消防預算？　王鴻薇揭真相打臉

他疑變記名投票　黃國昌：你這樣插嘴恐怕不好

衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康

嗆影視圈「要飯」？　陳玉珍最新回應

陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

草屯補選票數出爐　簡賜勝26505票勝出

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

更多熱門

相關新聞

台中惡火2死！阿嬤還原悲劇「查電箱見火花」

台中惡火2死！阿嬤還原悲劇「查電箱見火花」

台中市沙鹿區星河路民宅大火釀2死，火調小組今日下午再次進入勘查，並由吳家阿嬤返家向消防人員說明事發情形。據了解，阿嬤稱事發時還沒睡，突然電燈一暗，到一樓查看電表（電箱）發現有火花產生，隨後就發生嚴重火警。倖存的吳家大孫子則向同學說「沒事啦！」讓人心疼。

藍白聯手大砍總預算　學者勸在野三思而行：將自食惡果

藍白聯手大砍總預算　學者勸在野三思而行：將自食惡果

他疑變記名投票　黃國昌：你這樣插嘴恐怕不好

他疑變記名投票　黃國昌：你這樣插嘴恐怕不好

即／國1五股2車追撞翻覆！　嚴重回堵釀紫爆

即／國1五股2車追撞翻覆！　嚴重回堵釀紫爆

聚餐酒後失控爆衝突　持酒瓶毆人7人送辦

聚餐酒後失控爆衝突　持酒瓶毆人7人送辦

關鍵字：

民眾黨黃國昌柯文哲黨代表影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

上海驚傳一家三口墜樓死亡

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面