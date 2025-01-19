黨代表大會登場！黃國昌鞠躬　拜託黨公職「記得柯文哲的耳提面命」

記者袁茵／台北報導

民眾黨黨代表大會於19日下午登場，並且進行中央委員及中評委選舉。代理黨主席黃國昌於開場致詞時，先是向黨代表們鞠躬致謝，感謝大家願意在民眾黨遭遇風雨時出任黨代表；而黃致詞主題仍圍繞著前黨主席柯文哲，拜託所有黨公職一定要記得柯文哲的耳提面命、樹立方向，並認為台灣會因為民眾黨的存在而變更好。

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，代理黨主席黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

民眾黨19日下午1時30分進行第三屆第一次黨代表大會，根據議程規劃，將先說明並通過黨代表議程，隨後由黃國昌致詞，接著為內部不公開會議，討論並進行中央委員、中評委選舉；預計下午3時50分分別進行中央黨部、立院黨團報告，下午4時30分討論事項與提臨時動議，最後再由代理黨主席黃國昌做結語。

黃國昌於開場致詞時表示，過去幾個月，民眾黨歷經了非常多的風雨跟挑戰，各位願意在此時此刻參與黨代表選舉，而且出任黨代表，「我要用代理主席的身分，首先跟全體的黨代表深深的表達謝意，謝謝大家。」而黃國昌也向黨代表們鞠躬。

黃國昌提及，民眾黨是目前國內政壇的第3大政黨，也是第三勢力的領頭羊，民眾黨為台灣民主改革所燃起的這一把火苗，對於台灣未來民主發展至關重要，這一直是柯文哲的信念，相信也成了目前民眾黨全體黨員共同信念。

黃國昌指出，全黨黨員與黨公職只有一項最重要的任務，就是秉持著柯文哲創黨的理念跟精神，把民眾黨在公共政策、重要公職上的戰力與影響力發揮到最大，能夠在台灣實際的公共事務上面，落實民眾黨所提出來的各項政策跟價值，「這件事情要特別拜託所有黨公職，請記得柯文哲一直以來給大家耳提面命，以及給民眾黨樹立的方向，我們大家一起攜手努力。」

黃國昌強調，當大家在這召開黨代表大會時，柯文哲正在土城看守所，用個人的肉身、意志對抗民進黨威權體制與其追殺、迫害，「今天讓我最遺憾的是，主席（柯文哲）沒有辦法跟所有黨公職跟黨代表，一起來出席這一場黨員大會，但我也深深相信著，主席雖然沒有跟我們在同一個會場進行黨代大會，但是他的精神、理念，以及今天在黨代表大會所有的提案，柯文哲非常非常的關心。」

黃國昌稱，雖然柯文哲暫時卸下了職務，但「他（柯文哲）也跟我們大家承諾，他一直是這個團隊的一份子，而且他會繼續跟著民眾黨每一位黨公職、每一位黨員，繼續在改革台灣、讓人民生活過得更好的道路上邁進。」

黃國昌也回憶道，自己要利用黨代表大會跟所有黨代表報告，柯文哲落難了以後，全體黨務工作同仁從中央黨部到地方黨部，大家團結一心，在濟南路舉行第一場的聚會，接下來進行全國宣講，乃至於今年1月11日的「拒絕綠色威權，找回司法正義」活動，引起了台灣社會非常廣大的迴響，這一切的一切，如果沒有辛苦黨職人員齊心協力努力，是絕對不可能辦出1月11日那場成功的活動，因此要給辛苦的黨職人員一個熱烈掌聲。

黃國昌強調，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，柯文哲當初一手打造民眾黨，為什麼是「以台灣為名、以民眾為本」，就是要讓全台灣人深刻感受到民眾黨說到做到，柯文哲對於讓台灣變得更好所撥劃的各個公共政策，所有的黨公職每天都要在自己的工作崗位上面，努力實現這些價值跟目標。

最後，黃國昌說，「展望未來，我有絕對的信心，也跟所有黨公職、黨代表彼此相互勉勵，台灣會因為民眾黨的存在而變得更好，我們的下一代也會因為民眾黨的存在而變得更好。」政治要落實在生活的每一天，每天老老實實、踏實的把工作做好，每天進步一點點，隨著時間的累積，「我們一定會給台灣人、台灣社會更好的政治及未來，我們一起努力」。