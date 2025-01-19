白營中央委員、中評委改選！他質疑違反不記名　黃國昌：插嘴不好





▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨19日下午舉辦黨代表大會，進行中央委員、中評委選舉。爭取連任的中央委員張凱鈞不滿，投票票箱被分成3個，認為變成另類記名投票，違反民眾黨規定，並點名代理黨主席黃國昌處理；但黃國昌認為現階段是處理程序，後續再處理投票，使張凱鈞不滿再回話，讓黃國昌直言，民眾黨不要跟立法院一樣，「你這樣一直插嘴，恐怕不是很好的行為。」

民眾黨19日下午1時30分進行第三屆第一次黨員大會，並於大會中進行中央委員、中評委選舉。但當秘書長周榆修說明完議程，準備通過時，張凱鈞舉手表達有權宜問題，表示有很多黨代表反應，民眾黨投了2屆中央委員、中評委選舉，第一次出現將票箱分成3個。

張凱鈞質疑，以前只需要12分鐘就能開完票，但既然這次有20分鐘開票時間，為什麼要分3個票箱，又要造冊每一個名冊，「這樣跟我們討厭的藍綠政黨有什麼不同？」根據民眾黨《黨職人員選舉辦法》第3條，選舉以無記名投票方式，「請問一下，這樣是代表不記名投票嗎？」

張凱鈞說，現在每個票箱分別造冊，完全違反民眾黨《黨職人員選舉辦法》，且根據民眾黨《紀律評議準則》18條 「黨員於黨內、外各項選舉中舞弊者，應予除名處分」 ，「拜託代理主席（黃國昌）可以裁示，恢復前兩屆全部投1號票箱，讓所有黨員代表可以照自己方式投票，而不是分開列冊方式投票。」

▲張凱鈞。（圖／記者周宸亘攝）

張凱鈞也稱，剛剛自己在媒體訪問時，完全沒有講一句話，「因為我們關起門來，裡面大家怎麼討論都可以，出去外面就是團結，拜託代理主席、拜託全部投一號票箱。」但由於此時間仍開放媒體拍攝，諸多黨代表聽聞張凱鈞的說法後，直接笑了出來，並回頭看向媒體。

黃國昌回應，先處理程序上的事情，「我們現在確認的是議程，投票應該是在後面選舉事項。」此時，張凱鈞認為，「我覺得是權宜問題，這會嚴重影響到我們今天整個候選人權益，所以提出這個，拜託主席發揮公正無私，希望所有人可以公開投一個票箱。」

面對張凱鈞突然插話，黃國昌說，我們民眾黨開會時，恐怕要樹立我們的風格跟標準，不要跟立法院一樣，也就是等一個人發言完，另一個人在發言時，則要尊重一個人發言時間，你剛剛提議的內容我有聽到，當我在回覆時，你這樣一直插嘴，恐怕不是很好的行為。」最後黃國昌要求先將議程定下來，之後再討論投票事宜。

據了解，選舉委員會主任監察員林富男稍早裁示，每個黨代表可以投任意票箱，所以沒有什麼算票的問題。