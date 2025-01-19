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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白聯手大砍總預算　學者勸在野三思而行：將自食惡果

▲▼立法院院會 表決 總預算 通案 主決議 部分。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會總預算表決。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對114年度中央政府總預算案，在野黨聯手通刪939億7500萬，週一開始會繼續討論各部會的刪減事項，行政院評估加總恐達4000億以上。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，看緊人民荷包，本是民主國家國會的職責，但看到這次在野黨的大動作，「我覺得大有商榷的餘地」，期盼在野黨三思而後行，否則將自食惡果。

游盈隆指出，藍白刪減預算，各部會文宣費全數刪除，並先行凍結各部會70%業務費，毫無道理，展現赤裸裸惡意，社會主流民意恐難苟同。

游盈隆說，國民黨對各部會業務費只保留30%，其餘70%凍結，解凍須院會同意，這是在理性監督行政部門施政嗎？相信絕大多數公民不以為然。

游盈隆表示，我國是民主憲政國家，憲政體制的核心理念是權力分立與制衡，不是像現在國會在野多數聯盟恣意妄為，急欲逼迫行政權向國會屈服、低頭、唯命是從。這是意圖五花大綁國家機器，扭曲憲政體制。

游盈隆說，立院政黨惡鬥，打到昏天暗地，其中自有其內在因果，執政當局固然須負一部分責任，但藍白國會多數聯盟若亂無章法、毫無邏輯亂砍一通，罔顧社會觀感，必將自食惡果。

游盈隆強調，在野黨若基於職責，該刪多少，就刪多少，人民不會有意見；但若搞各部會預算先放行30%，凍結70%的做法，社會主流民意是不會接受的，「衷心期盼在野多數聯盟三思而後行。」

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