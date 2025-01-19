　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一場補選「慘輸國民黨30％」！　醫揭民進黨2字致命傷

▲▼ 草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選 。（圖／記者高堂堯 攝）

▲草屯鎮長補選結果出爐，簡賜勝自行宣布當選。（圖／記者高堂堯 攝）

記者邱晟軒／綜合報導

南投草屯鎮長補選昨（18）日落幕，國民黨候選人簡賜勝以 2萬6505 票大勝民進黨候選人蔡銘軒的 1萬4397 票。對此，胸腔科醫師蘇一峰分享「為什麼民進黨在草屯輸這麼多？」點出敗選關鍵二字：「反感」。

蘇一峰今（19日）在臉書粉專發文分析，指出民進黨在草屯鎮長補選中僅獲得35%的選票，慘遭國民黨以65%的得票率碾壓。他認為這一結果的主要原因是民進黨「操弄選舉」引發了民眾的反感，再加上派出了一些形象不佳的人物助選，進一步影響了選情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「明明只是前鎮長過世的補選，結果民進黨硬要操弄事態升級變成『大罷免的前哨戰』」，蘇一峰批評，這讓人民有「當家鬧事」的感覺，「中央鬧不夠還想鬧到地方來」，派來的人空談罷免不談施政成績，不只讓地方居民沒興趣，甚至引發反感。

除此之外，蘇一峰更點名助選的「負面反感人」，包括政務委員陳時中「拿人民的錢領政府薪水當政委，結果去幹側翼的事」，且在管理的健康領域問題一大堆，「開放波波醫師等等的負面形象不處理，自以為形象很好」。不分區立委王義川則是「常常失言」，還涉及黑熊學院「拿政府的錢」爭議。

蘇一峰總結，這就是「形象不好又仇恨值很高的幾個人聚在一起」的結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
羅一鈞再發文盼「防疫預算手下留情」：儘量罵我沒關係
24歲騎士遭撞噴慘死　肇事駕駛驚喊：我太累了
快訊／新竹鐵皮屋火警！大量濃煙竄天　往學測考場飄
他疑變記名投票　黃國昌：你這樣插嘴恐怕不好
快訊／國1交流道追撞翻車！　嚴重回堵紫爆
王鴻薇砲轟羅一鈞　疾管署：當時的確是用公務預算

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以為是機場！英文作文「1張圖」好多考生看錯　他曝：觀影習慣改變

19.1台斤！第9屆澎湖新高麗菜王出爐　陳光復鼓勵年輕人投入

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文　淚喊：不知該怎麼辦

境外污染物明天殺到　連2天西半部、外島警戒

春節出入境高峰預估時段出爐！桃機：提早3小時報到

男元旦心肌梗塞復發！醫打通血管拆彈搶命　住院18天回家過年

「5種剩菜」別用微波爐加熱！專家：營養流失「還有爆裂危險」

學測自然科題目出包！誤植日本311大地震年份　網批：低級錯誤

一場補選「慘輸國民黨30％」！　醫揭民進黨2字致命傷

妯娌3孩「她各包1000元」　傻見回包500...今年大反擊！網吵翻了

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

以為是機場！英文作文「1張圖」好多考生看錯　他曝：觀影習慣改變

19.1台斤！第9屆澎湖新高麗菜王出爐　陳光復鼓勵年輕人投入

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文　淚喊：不知該怎麼辦

境外污染物明天殺到　連2天西半部、外島警戒

春節出入境高峰預估時段出爐！桃機：提早3小時報到

男元旦心肌梗塞復發！醫打通血管拆彈搶命　住院18天回家過年

「5種剩菜」別用微波爐加熱！專家：營養流失「還有爆裂危險」

學測自然科題目出包！誤植日本311大地震年份　網批：低級錯誤

一場補選「慘輸國民黨30％」！　醫揭民進黨2字致命傷

妯娌3孩「她各包1000元」　傻見回包500...今年大反擊！網吵翻了

以為是機場！英文作文「1張圖」好多考生看錯　他曝：觀影習慣改變

台中惡火2死！阿嬤還原悲劇前電燈突暗　「查電箱見火花」

時限已過！以哈停火尚未生效　以軍宣布：持續作戰

日本最早「主題公園」長達140多年歷史！漫遊動物園＆參拜神社

消防有情有愛　冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

呱吉挺公視點名館長、陳沂！　740字轟「沒文化」：對無知毫無概念

胡瓜相約翁倩玉一日約會！　突憶鄧麗君閨蜜情「過往互動曝光」

羅一鈞再發文盼「防疫預算手下留情」：儘量罵我沒關係

中居正廣醜聞扯出電視台「性朝貢」　社長更糟…節目沒廣告播了！

19.1台斤！第9屆澎湖新高麗菜王出爐　陳光復鼓勵年輕人投入

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

北市網紅咖啡廳出包！她抬頭見電風扇炸毛噁翻

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

搭高鐵突發現「1服務」　網驚喜

過年恐寒流！　全台急凍3天

更多熱門

相關新聞

羅一鈞求放過防疫預算　藍砲轟混淆視聽

羅一鈞求放過防疫預算　藍砲轟混淆視聽

在野大砍中央政府總預算，疾管署副署長羅一鈞直言「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，以被砍八成的大陸旅費舉例，3.4萬元的經費只剩下6800元，連去武漢考察的機票都買不起，擔憂讓防疫工作有排擠效應，引發討論。國民黨團副書記長王鴻薇今（19日）受訪痛批該發言是「混淆視聽」，疫情防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，就想騙一般老百姓不懂預算。

嗆影視圈「要飯」？　陳玉珍最新回應

嗆影視圈「要飯」？　陳玉珍最新回應

發票獎金遭刪假消息　藍斥財政部淪小編治國

發票獎金遭刪假消息　藍斥財政部淪小編治國

刪一億消防預算？　王鴻薇揭真相打臉

刪一億消防預算？　王鴻薇揭真相打臉

草屯補選票數出爐　簡賜勝26505票勝出

草屯補選票數出爐　簡賜勝26505票勝出

關鍵字：

南投草屯鎮長補選國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

上海驚傳一家三口墜樓死亡

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面