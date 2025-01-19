一場補選「慘輸國民黨30％」！　醫揭民進黨2字致命傷

▲草屯鎮長補選結果出爐，簡賜勝自行宣布當選。（圖／記者高堂堯 攝）

記者邱晟軒／綜合報導

南投草屯鎮長補選昨（18）日落幕，國民黨候選人簡賜勝以 2萬6505 票大勝民進黨候選人蔡銘軒的 1萬4397 票。對此，胸腔科醫師蘇一峰分享「為什麼民進黨在草屯輸這麼多？」點出敗選關鍵二字：「反感」。

蘇一峰今（19日）在臉書粉專發文分析，指出民進黨在草屯鎮長補選中僅獲得35%的選票，慘遭國民黨以65%的得票率碾壓。他認為這一結果的主要原因是民進黨「操弄選舉」引發了民眾的反感，再加上派出了一些形象不佳的人物助選，進一步影響了選情。

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「明明只是前鎮長過世的補選，結果民進黨硬要操弄事態升級變成『大罷免的前哨戰』」，蘇一峰批評，這讓人民有「當家鬧事」的感覺，「中央鬧不夠還想鬧到地方來」，派來的人空談罷免不談施政成績，不只讓地方居民沒興趣，甚至引發反感。



除此之外，蘇一峰更點名助選的「負面反感人」，包括政務委員陳時中「拿人民的錢領政府薪水當政委，結果去幹側翼的事」，且在管理的健康領域問題一大堆，「開放波波醫師等等的負面形象不處理，自以為形象很好」。不分區立委王義川則是「常常失言」，還涉及黑熊學院「拿政府的錢」爭議。

蘇一峰總結，這就是「形象不好又仇恨值很高的幾個人聚在一起」的結果。