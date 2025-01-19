砍公視預算又嗆影視圈「要飯」？　陳玉珍：我引用別人文章內容

▲陳玉珍說自己只是引用他人文章。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，最終在國民黨團協商下，刪減金額縮減至2300萬元。然而，該議題引起文化界強烈反彈，陳玉珍則強硬回擊名導楊力州是「惡僕欺主」，又斥名導王小棣、陳世杰等人是政黨打手，接著又留言嗆，影劇工作者「丟掉那隻要飯的碗」，引來各界砲轟。陳玉珍對此解釋，「丟掉那隻要飯的碗」是引用徐宗懋圖文館的文章，並非她所寫。

陳玉珍提案要刪文化部補助的23億公視預算曝光後，引爆影視界怒吼，該議題引起文化界強烈反彈，離島出版社總編何欣潔更發文指出陳玉珍刪減預算的不合理之處。面對文化工作者的質疑，陳玉珍直接於留言區回應，指出台灣電影從業者應自我檢討「如果這些影視從業者能將憤怒放在自我檢討，例如思考為什麼電影票房拉不起來，或許今天台灣的影視產業不會被韓國電影打得落花流水。」

陳玉珍隨即在臉書發文解釋，自己只是轉貼了一篇文章，請大家好好閱讀一下，這是一個可以理性辯論的社會，「這一篇文章寫的很好，但是不是我寫的，我也不敢掠人之美，我只是貼上來給大家評論參考一下。」希望有興趣的人可以完整閱讀，不要人云亦云。

「丟掉那隻要飯的碗」是引用徐宗懋圖文館的文章，該文章說，如果這些人的憤怒是放在這些自我檢討上，並且認真的思考，痛切的改變，今天台灣的電影不會被韓國電影打得落花流水，甚至連香港甄子丹的《葉問》的全球賣座，也會是他們電影賣座總和乘以幾倍，人家還沒有一毛錢的政府補貼呢！

該文章說，說實在的，這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明，一點都不嚇人。一旦離開政府補貼就斷糧斷炊，有什麼真實的能耐？能如何感動人心？能有什麼社會運動能量？更根本的問題是，有什麼創作力？那些抗議的人舉著牌子說刪減預算是「中斷影視圈的命脈」，「命脈」如此脆弱的影視圈有可能成為市場的贏家嗎？

該文章說，這種憤怒毋寧說是對當局的表態和撒嬌，只會讓人覺得噁心，一些影視界者抗議的規模，也讓大眾看得更清楚公視累積年後，拖家帶口的共生程度。必須強調的是，他們並不是所謂山鄉偏遠地區需要被報導以取大眾關注的的弱勢團體，而是接受文化部補助的大戶，以及跟在下游等著開飯的從業者。

該文章說，在這個意義下，一大堆人聽到要刪減預算，立刻奔走哭嚎，如喪考妣。這說明了，要期待他們壯大台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。

該文章說，要回應他們的罷免宣傳影片其實很簡單，只要公開把投入的納稅人的龐大金額和經濟效應作列表，就可以清楚說明他們如何霸佔民脂民膏，如何自私自利，如何剝奪其他行業進步同樣需要的資源。