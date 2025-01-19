羅一鈞跪求放過防疫預算　王鴻薇轟「混淆視聽」：就想隨便花錢

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砲轟羅一鈞「混淆視聽」　王鴻薇：防疫用特別預算還想騙老百姓

▲▼國民黨團召開 預算假訊息滿天飛 打假除弊才是真 記者會 打臉綠侧翼公視 農業部假訊息 王鴻薇 羅智強 張嘉郡出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅一鈞稱「跪求放過防疫預算」，王鴻薇怒批混淆視聽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在野大砍中央政府總預算，疾管署副署長羅一鈞直言「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，以被砍八成的大陸旅費舉例，3.4萬元的經費只剩下6800元，連去武漢考察的機票都買不起，擔憂讓防疫工作有排擠效應，引發討論。國民黨團副書記長王鴻薇今（19日）受訪痛批該發言是「混淆視聽」，疫情防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，就想騙一般老百姓不懂預算。

立法院大砍疾管署預算，其中刪除最多的是大陸旅費，砍了8成，國外旅費、媒宣費砍6成等。疾管署副署長羅一鈞在臉書以「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」為題發文，旅費是在有緊急疫情時派員考察，上次使用時5年前飛往武漢。大陸旅費原3萬4000元，只剩6800元，連機票都買不起，直言心情比外面的氣溫更寒冷。

王鴻薇對此表示，這就是混淆視聽，疫情防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，騙一般老百姓不懂預算；第二點，大陸旅費問題，官員去大陸用納稅錢就合情合理，但里長一去大陸參訪就是中共同路人，就是涉嫌違反國安法、就是被滲透？回來都會被檢調約談，所以衛福部去大陸就要冠冕堂皇？不就是為了要錢想隨便花嗎？

王鴻薇舉例，就業安定基金是怎樣隨便花的？過去只要刪除或凍結就是犯天條，就是違背勞工權益、看不起勞工想打壓勞工，但事實是什麼，高官拿這些錢買名牌拍長官馬屁，又開演唱會又裝潢辦公室，如果之前敢刪就業安定基金不就立刻被黑？因此同等道理，現在擋民進黨財路了，所以他們才要跟在野拚命。
 

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