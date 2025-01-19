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刪一億消防預算？　王鴻薇揭真相打臉：根本「量身餵黑熊學院」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

消防署「辦理韌性國家醫療整備計畫」預算2億5636萬8千元預算，國民黨立委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由提案刪除1億元，引發民團攻擊。王鴻薇今（19日）解釋，「韌性國家醫療整備計畫」曾邀請黑熊學院理事長劉文擔任指導演講，該計畫疑似為黑熊學院量身打造，內容至今仍被列為機密，自己原來減列1億元，但在消防署保證不會撥給黑熊學院後，15日早已改為主決議，沒有刪任何經費。

針對提案刪除「韌性國家醫療整備計畫」一事，王鴻薇今日上午在立法院召開記者會，提出相關事證進行駁斥。王鴻薇指出，「韌性國家醫療整備計畫」曾邀請黑熊學院理事長劉文擔任指導演講，該計畫疑似為黑熊學院量身打造，內容至今仍被列為機密。而針對該預算案，自己原來減列1億元，但在消防署保證不會撥給黑熊學院後，1月15日的預算案早已改為主決議，根本沒有刪減任何經費，「這些黑熊之流拿不到經費就惱羞成怒，血口噴人，到處在綠側翼平台上誤導社會大眾。」

王鴻薇認為，這筆預算一開始就很可疑，按照慣例，消防人員的預算應由內政部負責規劃，並長期執行「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，但今年卻突然新增「韌性國家醫療整備計畫」，雖然表面看似包含添購裝備的內容，但其中卻夾帶了過去未曾出現的訓練項目。當她的辦公室試圖確認計畫的完整內容時，卻被告知此計畫列為機密，質疑「為什麼消防員的設備採購需要列為機密？難道是打著基層消防的名義掩護黑熊學院？」

王鴻薇指出，根據掌握資料，去年11月30日舉辦的「韌性國家醫療整備計畫」研討會上，黑熊學院理事長劉文也以「民防與心防」為題進行演講，因此她才會質疑，採購消防設備與黑熊學院之間究竟有什麼關聯？

王鴻薇鄭重聲明，消防預算這個自己一分未刪，即便現在這筆「韌性國家醫療整備計畫」疑點重重，在消防署再三保證絕對不給黑熊學院等綠營側翼團體之下，預算案在1/15早就簽名給消防署，改成主決議沒有刪除。但這筆預算之後被拿來政治操作，如同最近排山倒海的假訊息，印證賴政府懼怕在野黨嚴格監督預算。

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