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轟發票獎金遭刪是假消息　王鴻薇舉法規斥財政部淪「小編治國」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院17日針對114年中央政府總預算表決，藍白聯手刪除通案部分939億7500萬元（約3%），府院黨不滿。財政部粉專昨稱「統一發票給獎經費」遭刪減18.5億元，恐剝奪民眾小確幸，影響兌獎便利性。國民黨立委王鴻薇今（19日）痛批「假消息」，依法發票獎金由營業稅收入總額的3%支應，今年有187.7億元，且為法定預算「根本不能刪！」質疑財政部長不知道小編在做什麼嗎？還是台灣已淪為小編治國？

各部會預算刪減爭議未平息，財政部在臉書粉磚上發文，「注意！發票中獎獎金也遭刪減」，表示民眾每2個月最期待的發票兌獎，遭在野黨團「統一發票給獎經費」18.5億元，也就是說，未來發票中獎獎金小確幸恐怕被剝奪，影響兌獎便利性，呼籲立法院應以民眾權益優先，支持中央預算。

王鴻薇今日上午受訪時對此狠批，對統一發票是全國人民的小確幸，怎麼可能把這個小確幸給剝奪呢？財政部小編用一個梗圖就想造成全民恐慌，又是假消息，財政部在它的官網上公然po出假消息！

王鴻薇特別制圖列出《加值型及非加值型營業稅法》第58條條文：（統一發票給獎辦法之訂定）為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部得訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三，以資支應，而這屬於法定預算，根本不能刪，「事實是，今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億」，財政部竟然用18.5億來製造恐慌，讓外界誤以為統一發票獎金沒有了。

王鴻薇感嘆，很多部長都不知道小編在做什麼，小編甚至還可以偷偷下架貼文，台灣是進入小編治國的時代嗎？請不要再造成民眾無謂的恐慌，這不是造謠什麼是造謠？周一會進入個委員會的預算審查，在野黨為人民把關、審納稅錢那是天職，頂住排山倒海的壓力，還是會堅守崗位。
 

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