去好市多購物！後面客人「想一起結帳」他懶得理　轉頭一看尷尬了

▲很多人會去好市多購物。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都喜歡到好市多採買，近日有網友發文透露，他在排隊時，後面的男士就問他「我可以排你後面一起結帳嗎？」但他只有給予一個禮貌的微笑，結帳後就離開，「應該是沒會員卡，我懶得理他」。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，日前他在好市多排隊結帳時，後面推著滿滿一車的男士就問他「我可以排你後面一起結帳嗎？」當下他只有給予禮貌的微笑，結帳後就離開了。後來他回頭看了男士一眼，就見對方跟店員比手畫腳，「不知道他在比什麼」。

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貼文曝光後，就有網友直呼，「嗯，他沒會員」、「他在說我跟他一起來的，他本來是要借你的會員卡結帳，結果你走了，他尷尬了」。原PO也回應，「我也猜是這樣」，那名男士「應該是沒會員卡，我懶得理他」。

還有網友留言，「能買一車的東西，卻沒錢辦會員卡，乞丐都升級了喔」、「這種人真的很多」、「真的會有人在結帳櫃檯附近隨機攔人結帳」、「進去也是跟別人一起進去的，我遇過問我可以一起走嗎」、「我有遇過都直接說不方便，誰知道他有沒有偷竊，免得被誤會是一夥的」。還有網友則分享，「可以辦臨時卡，價格多5%，不用辦會員沒關係」。

事實上，「臨時購物證」除了會員可以辦理外，「非會員」也可以。根據好市多官網指出，非會員若想進入賣場，可以另外申辦「臨時購物證」，該證每年僅得擇一賣場申辦一次，且最多僅能有2位非會員隨行。

至於消費方面，過去也有網友討論到，非會員若想入店且「消費」，可委託會員購買「購物儲值卡」。官網指出，該卡僅限會員臨櫃購買，一張售價新台幣1000元，同時也是初次儲值金額，後續每次最低儲值金額為500元，上限為3萬元。

會員若購買「購物儲值卡」，好市多會開立收據，待消費後才會依金額開發票；非會員若持「購物儲值卡」消費，則會加收5%服務費，但當天如果申辦會員，完成後則會退回5%服務費。

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