好市多買24K金手鐲「燒出黑色」　專家科普：3處純度約90%

▲黃金手環示意圖，與本文無關。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近期黃金市場雖有波動，但價格仍處高位。有網友到美式賣場好市多（Costco）購買24K黃金手環，拿到銀樓出售後仍賺錢，但途中發現有部分被火燒後呈現黑色，進而引起網友討論。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他近日發現好市多的24K黃金手環折扣2萬6000元，價格從12萬2559元變為9萬6559元，便決定購買後拿到銀樓販售，看能賺多少錢。

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然而，銀樓使用火燒驗金後，發現重量為10錢（約37.5公克），但手鐲上有個3部位被火燒後呈現黑色，分別為銜接的兩處及關節，因此銀樓稱這三個點黃金不純，原PO也於8日購買後立刻售出。

原PO表示，他用好市多黑卡加上信用卡以9萬6559元購買，先賺回饋4975元，再到銀樓以9萬5000元售出，扣除工錢2940元，淨賺476元（95000-96559+4975-2940=476）。

對此，有專家在留言處表示，原PO購買的手環是鎖螺絲型的手環，因為黃金不夠硬，因此手環的圓珠、螺絲、關節等3處不會以純金製造，拿去燒一定會變黑；另外，這3處的純度大約為90%。