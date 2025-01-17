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帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉　網讚：好棒的互動

▲桃園市中壢區衛姓代課老師去年2月至3月間，在學校廁所偷拍女老師或學生如廁畫面，經女老師察覺後扭送警局偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲媽媽帶女兒去上廁所。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「養育小孩，真的就是一起成長、一起學習耶！」一名媽媽發文表示，日前和朋友吃飯時，女兒忽然跟她說「我想要尿尿」，而她也下意識地重複一次「你要尿尿？」直到走到廁所，女兒的一席話便讓她意識到，「我無心的反應， 也是會傷到小朋友的自尊」。

這名媽媽在Threads上發文直呼，「今天我快5歲的女兒，震撼教育了我！」之前她跟朋友吃飯時，女兒悄悄的在她耳邊說「我想要尿尿。」她聽到後，下意識地重複一次，「你要尿尿？喔喔好，走，媽媽帶你去」。

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但是走到廁所後，女兒卻說「媽媽，其實我想要大便。但是我不想要你在外面說『你想要大便？』我不喜歡你這樣說。」媽媽當時頓了一下，便向女兒道歉，承諾她以後不會再這樣說了。女兒則回答，「你可以說：『喔好，媽媽知道了。』這樣我們就可以一起去廁所」。

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女兒的這番話，讓原PO不禁直呼，「我無心的反應， 也是會傷到小朋友的自尊」。她也發現，原來養育小孩真的就是一起成長、一起學習，如果她跟朋友聚會時，告訴朋友她要去廁所，結果對方卻大聲回她「你要去大便？」她應該也會很傻眼。她從這次互動中，更感受到「互相尊重，將心比心」的重要性。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你女兒有很強的溝通能力。很多時候即使是成年人，面對不喜歡的事情，亦無法如此清楚地表達，自己為何不喜歡，以及希望別人怎麼做 」、「女兒跟媽咪溝通好棒唷」、「女兒很會表達和溝通呢」、「女兒小小年紀，情商好好」、「好棒的親子互動，媽媽跟女兒都EQ超高」。

本文經原PO授權引用

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