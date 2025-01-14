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好市多薪資、福利大公開！升至「1職位」還配股

▲▼好市多在黑五購物節後，接力推出「超級網購星期一」連續7天登場。（圖／業者提供）

▲社群帳號公開好市多薪資、福利。（圖／業者提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

美式連鎖賣場好市多（Costco）因其完善的薪資制度和福利待遇，近日引發廣泛討論。據一位資深經理人社群帳號「職場誠實樹」在Threads上分享的資訊顯示，該公司從基層到高階主管都擁有明確的薪資結構和晉升管道。

在主管階層方面，好市多提供相當優渥的待遇。主任級年薪可達100萬元，經理級年薪約130萬元，而副店長和店長更有配股制度，年薪分別可達300萬元和500萬元。

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基層員工採用時薪制，目前新進人員起薪為243元。公司實施獨特的自動調薪機制，只要累積工時達1040小時，系統就會自動提升員工的時薪等級，確保員工薪資得到定期調整。

在休假制度方面，工作滿5年的員工每年可享有21天基本年假及7天彈性休假。服務年資達10年後，基本年假最多可增至30天，再加上7天彈性休假。

好市多也為員工提供多項福利，包括免費心理諮商服務、價值3500元的眼鏡補助（可供員工眷屬使用），以及4張免費會員卡。

公司的升遷制度採取公開透明的方式，職缺會在公司佈告欄公告，有意願的員工可提交書面報告並參加副店長面試。然而，有員工反映內部仍存在人際關係網絡的影響。

儘管也有員工對工作分配的公平性提出質疑，但整體而言，好市多的薪資福利制度仍受到求職者的青睞，尤其是其明確的升遷管道和穩定的調薪機制，使其成為眾多求職者嚮往的工作場所。

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