一拿到貼紙！3歲兒「展現藝術天分」手機殼變超美　網見細節讚爆

▲手機殼經過一番裝飾後，變得很漂亮。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

太有藝術天分！為了保護手機，多數人都會裝手機殼，其中透明的款式就非常受歡迎。有名媽媽發文分享，她前陣子買了貼紙給兒子，結果沒想到她的手機居然就獲得「新衣」了！變得超級可愛。貼文曝光後，也吸引大票網友留言狂讚。

這名媽媽在Threads上發文透露，她日前在大創買了貼紙給兒子，結果一個不留神，兒子居然就替她裝飾了手機，「我的手機就變這樣了！有夠可愛的啦～」從她貼出的照片也可見，兒子將各種海洋生物的貼紙都貼在手機殼上，不僅沒有重疊，而且距離還拿捏得剛剛好，非常漂亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該則貼文吸引超過59萬次瀏覽，不少網友都留言回應，「兒子：（貼貼貼）這個（貼貼貼）媽媽一定（貼貼貼）很喜歡（貼貼貼）」、「天啊，完全不是亂貼，構圖非常好！動物的排列整齊有隊形，也會利用非動物的圖案貼在空隙位置裝飾」、「貼得很好耶，不說會以為是外面販售的手機殼」、「兒子很會排版耶！沒有亂貼」、「貼得很棒耶，如果有這樣的市售可能會買」、「兒子美感很好耶！感覺有天分」、「很棒耶！他幫每個生物都留了社交距離」。

後來媽媽也在串文底下回覆，笑說大家的回應太誇張了，「還說排版有藝術天分，這我覺得太誇飾了」，兒子就只是一個3歲的「臭屁孩」，她覺得是貼紙本來的設計就很好看了，所以隨便貼上去都會看起來很可愛。

本文經原PO授權引用

【更多新聞】

►銀行帳戶無法開通！他求助「專員」試了11次 結果50萬飛了

►帶日本人吃鼎泰豐！她大讚「1服務」很棒：發高薪就是有價值

►不只捐50萬！李多慧還花15萬「送粉絲禮物」 網見1舉動：熱淚盈眶