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車主停到「磚用車位」慘遭空襲　網友幫QQ：就算違停屋主也要賠

記者黃翊婷／綜合報導

路邊停車不僅要注意周遭環境，就連「上方狀況」也要留意！一名網友日前路過某建築物附近，目擊一輛白色奧迪車停在路邊，竟遭掉落的磚瓦砸中，車頂、擋風玻璃毀損，意外引發其他網友討論，「如果是違停又被砸到，這樣要負責嗎？」很快就有內行人解答，有沒有違停是另外一回事，原則上屋主還是要賠償的。

路邊停車遭磚瓦砸中。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲車子的擋風玻璃遭磚瓦砸壞。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」發文，聲稱自己14日經過某建築物，目擊一輛白色奧迪車遭掉落的紅色磚瓦砸中，「路過看到，幫QQ。」而在附上的照片中，只見車子的前擋風玻璃被砸出多處蜘蛛網狀裂痕，有明顯凹陷痕跡，車頂看起來也遭了殃。

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其他網友紛紛留言表示，「從天而降的攻擊難擋」、「修起來很貴」、「我以為是木棉花，結果是磚瓦」、「凹迪」、「停車不僅要看周遭，還要看上面了」、「沒事！不要放大看就好，不過就是一些楓葉」、「『磚用』車位」。

還有部分網友好奇，由於地上畫有紅線，「如果是違停又被砸到，這樣要負責嗎？」很快就有內行人留言解答，如果車主違停，頂多就是吃罰單而已，違停本身跟掉落物不具備相當因果關係，所以屋主還是要負責賠償，若是大樓外牆的磚瓦掉落，恐怕整棟住戶都要一起賠錢給車主。

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