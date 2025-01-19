過年恐寒流！　全台急凍3天

▲吳德榮說，最新歐洲模式小年夜晚間8時850百帕溫度及風場模擬圖（上圖左）顯示，零度（紅）線在北部陸地；最新美國模式小年夜早上8時850百帕溫度及風場模擬圖（上圖右）顯示，零度（紅）線已觸及花蓮以北，比歐洲模式早。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬，小年夜強冷空氣南下，氣溫驟降，也有觸及「寒流」定義的機率，除夕、大年初一受乾冷的寒流影響，需持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日大陸冷氣團續減弱，上半天受中層雲影響，各地雲量多，中部以北、南部近山區有局部短暫雨；下半天中層雲東移，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；白天氣溫微涼至舒適，早晚偏冷，周一晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，周一、周二各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率，沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚偏涼，日夜溫差大；周三至周五結構鬆散的中層雲系，從南方向北移動，各地雲量增多，偶有局部少量降雨的機率；周六、周日東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨，氣溫略降。

吳德榮指出，最新歐洲模擬27日（小年夜）強冷空氣南下，氣溫驟降，當晚北台部分平地已降至10度以下，也有觸及寒流定義（台北測站≦10度）的機率；28日（除夕）、29日（年初一）受乾冷的寒流影響；30日（年初二）起減弱，氣溫回升。

吳德榮說，最新美國模擬在抵達時間上雖早了一天，但強度上也已調得與歐洲模擬相近，顯示這波強冷空氣，為入冬首波寒流的機率又提高一些；不過，終究是末期的模擬，有理論限制所產生的不確定性，各國模式將持續調整，需繼續觀察。