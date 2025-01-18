中友百貨新年交響音樂會2／22登場　新時代推滿額抽金條手工皂

▲中友百貨新年交響音樂會2/22登場，這次以動漫主題曲為主軸，預料將掀起搶票熱潮。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

樂迷們期待的一年一度中友百貨新年交響音樂會即將登場，今年四度邀請風動室內樂團，全台首場演出知名動漫主題曲目，包括名偵探柯南、灌籃高手、七龍珠葬送的芙莉蓮等爆紅曲目；台中大魯閣新時代即日起至2月10日天天抽開運珠寶、仟元品牌餐券及雙人電影票等搶客。

中友百貨看好動漫市場蓬勃商機，光是2024年就舉辦了三場大型動漫活動，吸引超過30萬動漫迷入場。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友藝術季將於2月22日展開2天共4場的演出，由風動室內樂團帶來17首高規格曲目，有名偵探柯南、灌籃高手、七龍珠、火影忍者、進擊的巨人、航海王、鬼滅之刃、我推的孩子、葬送的芙莉蓮等等，即日起開始贈售票，活動期間持中友APP於百貨店內當日消費累積滿5000元，可獲贈票券2張，每日每ID限贈4張，贈完為止。

▲大魯閣新時代也推出滿額贈活動搶客。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中大魯閣新時代即日起到2月10日推出全館滿5000送500優惠，滿2萬加送1000及威秀影城雙人電影票，滿3萬再送1500及福湯岩盤浴2小時貴賓券。曼麗卡會員享開運來店禮，過卡即贈新春紅包袋、全館單筆滿888送開運達摩、滿1288送金條手工皂。