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今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲過年恐有寒流。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨！氣象專家林得恩提醒，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，有機會直接挑戰今年首波寒流，最冷時段將會落在1/28清晨（除夕）至1/29清晨（大年初一），除夕將破過去8年最低溫紀錄。

中央氣象署表示，今天上半天中層雲系通過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨；下半天中層雲系遠離，降雨逐漸減少，剩下迎風面基隆北海岸、東半部及大台北山區仍有局部短暫雨，北部及中部山區的降雨變得較為零星，其他地區為多雲。

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氣象署指出，各地低溫約14至16度，白天北台灣高溫約18、19度，中南部及花東高溫約21至25度。

（圖／氣象署）

▲▼最新天氣觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，這波冷氣團強度將再升級，有機會直接挑戰今年首波的寒流。

林得恩說，影響時間也將再延長，自1/26開始氣溫明顯驟降，至1/30（大年初二）白天之後，氣溫才會緩慢回升；最冷時段將會落在1/28清晨（除夕）至1/29清晨（大年初一），除夕寒流也將打破過去8年來的最低溫紀錄。

但林得恩也表示，超過7天以上的天氣預報，變動的不確定性大，仍需持續追蹤監測與觀察調整。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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