水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

▲明天水氣北移，雨區擴大，下半天轉乾。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

水氣往北竄，明天(19日)基隆北海岸、東半部、北部山區、北部平地、中部山區溼答答，明下半天轉乾，下周一、二雖有東北季風影響，不過環境較乾，下周三、四又有水氣移入，西部山區和東部有雨。下周五、六再有東北季風接力，北東變天有雨，過年初期將再有冷空氣，屆時將有一波大降溫。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天有中層水氣，今晚往北移動，明天除基隆北海岸、東半部、北部山區有局部降雨外，北部平地、中部山區則有零星降雨，中南部雨雲減少，水氣往北東移動，水氣沒有很多，通過後大致明天下半天到後天將轉乾。

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下周一、下周二雖有東北季風影響，但環境較乾，劉沛滕指出，僅東半部有零星降雨，西半部多雲到晴，夜間、清晨有輻射冷卻效應，溫度仍偏涼，中部低溫約13度上下，北台灣14到15度，白天可見陽光，日夜溫差大。

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三和下周四東北季風稍減弱，不過劉沛滕表示，因有中層雲系移入，東半部、西半部山區容易有局部降雨，其他地區多雲，氣溫沒有明顯變化。

劉沛滕指出，要特別留意的是下周五、下周六後，將有下一波東北季風增強，且會帶點水氣，北部、東半部將有局部短暫雨，中南部山區周五仍有水氣。

過年初期不排除又有一波大降溫，劉沛滕表示，最快下個周日(26日)，慢的話則是小年夜到除夕(27日~28日)，會再有一波更強冷空氣南下，有機會到冷氣團等級或更強，初期迎風面地區會降雨較濕冷，後期轉乾，至於冷空氣強度，部分模式預測到寒流等級，有10度以下低溫機率，不過時間仍久，還會有變數，待時間近一點再觀察。