蛇麼都好玩！陳其邁送新年禮物　「1族群」壽山動物園9天免費入園

▲壽山動物園的緬甸蟒「金金」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園歡喜迎蛇年，市長陳其邁送上新春賀禮，宣布1月25日至2月2日，特別開放全國12歲以下兒童免費入園。園方在大年初一至初五期間將推出「蛇來壽山賀新春」系列活動，為大小朋友揭開蛇類動物的神秘面紗，為親子過年旅遊首選。

市長陳其邁表示，創造親子年初最美好回憶，高雄今年特別加碼推出新春賀禮，凡1月25日至2月2日期間，全國12歲以下兒童皆可免費參觀壽山動物園，讓孩子新年就開心。他也推薦遊客可先到愛河灣參觀高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，再搭乘便捷的大眾運輸前往壽山動物園探訪可愛動物。

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▲全國12歲以下兒童，過年9天期間免費入園。（圖／記者許宥孺翻攝）

在許多許多宗教、神話和文學中，蛇常為象徵富饒或者創造生命的力量，特別是在原住民族如布農、排灣、魯凱或泰雅族的文化中，百步蛇更作為為祖靈象徵或神話傳說的重要元素。

觀光局長高閔琳說明，壽山動物園為新春彩妝賀新年，特別在空橋上下都設置以「高雄熊」及動物明星為主題的春聯斗方造型打卡點。為呼應蛇年，園區於大年初一（1/29）至初五（2/2）推出「蛇來壽山賀新春」系列活動。其中，1月29日、1月30日及2月2日邀請台灣爬行類動物保育協會講師，以深入淺出的方式介紹爬蟲類奧妙世界。

▲豆子劇團將為動物園新春表演帶來全新劇目。（圖／記者許宥孺翻攝）

1月31日豆子劇團為動物園編排的全新劇目《好嚴肅的農場蛇年迎新春》，將帶來笑聲滿滿的歡樂演出；2月1日還有集章闖關活動，親子可在園區共度美好時光。此外，高閔琳也特別推薦大小朋友前來動物園探訪園區內的2位「蛇」明星，擁有深棕色斑點、宛如穿著迷彩服的緬甸蟒「LULU」，以及因白化現象而全身布滿淡黃色斑點、彷彿披上黃色禮服的黃金蟒「金金」。

壽山動物園提醒，農曆春節期間僅除夕（1/28）休園，園區停車位有限，建議搭大眾運輸最輕鬆。遊客可以選擇將愛車停放捷運鹽埕埔站附近，搭乘56號公車直達；或於鼓山二路西側停車場轉搭新春付費接駁車，省時又便利。