桃園衛生局抽驗春節食品　白蘿蔔農藥殘留超標...已下架

▲桃園市衛生局稽查人員在春節前抽驗轄區應景春節食品。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對農曆春節連假即將到來，桃園市政府衛生局為維護民眾食品安全，日前抽驗轄內年菜餐廳、超市、賣場、南北雜貨店及製造業等處抽驗應景食品，抽驗包括即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、糕粿、米麵製品、豆製品及休閒零食等總計139件，其中1件白蘿蔔檢驗結果不符規定，已責令業者下架且不得販售，並移請來源所轄衛生局後續辦理。

▲桃園市衛生局稽查人員在春節前抽驗轄區生鮮超市應景春節食品。（圖／衛生局提供）

桃園市衛生局表示，今年春節應景食品抽驗品項係檢驗食品中微生物衛生標準、防腐劑、非法定色素、甜味劑、真菌毒素、農藥殘留、動物用藥、硼酸及其鹽類、過氧化氫、亞硝酸鹽等項目，其中抽驗1件「白蘿蔔」產品檢出殘留農藥量超過標準，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處新台幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局後續追查。

衛生局呼籲轄內餐飲業者，諾羅病毒傳染期間為降低病原傳播的風險，除內場環境落實消毒外，供應消費者取餐、食材及調料區之共用夾子等餐具，建議供應一次性拋棄式手套供消費者使用，並於顧客用餐完畢後，使用20cc漂白水加1公升清水擦拭桌面及座位環境，以維護消費者食用安全。

▲桃園市衛生局稽查人員在春節前抽驗轄區應景春節食品，其中一件白蘿蔔被檢出農藥殘留量超標。（圖／衛生局提供）

衛生局提醒，春節期間不論是外購或自煮年菜，採買份量不宜過多，餐點製備後應儘速品嚐，剩菜或隔夜菜應加熱再食用，且避免復熱多次，掌握預防食品中毒五要原則，食安快樂過新年。衛生局免費提供過氧化氫、二氧化硫2種試劑，讓民眾自行DIY篩檢，或可至衛生局服務台或各區衛生所索取。如有因消費問題或任何爭議，可撥打消費者服務專線：0800-285-000或「1950」詢問，或向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。相關詳細抽驗結果將公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台：(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」區供民眾參考。