LOPIA超市即期章魚腳「改標賣」　業者被抓包喊：新手的疏忽

▲日系超市誤改有效期限，遭網友抓包。（資料圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

北高雄一家知名百貨公司內的日系超市LOPIA，，去年10月甫開幕，成為超市粉的購物天堂。有網友昨(9日)到店內購買半價章魚腳，照常理應是當日的即期品，不過標籤有限日期卻標註11日，直呼「食安盯這麼緊，還敢這樣玩」。業者坦承是新進員工不熟規定以致疏失，願意退費；不過仍遭衛生局依法開罰至少4萬元。

有網友昨日在threads上發文表示，去日系超市買到改日期的章魚腳，難道有效期限能這樣改嗎？貼文附上的照片顯示，這盤章魚腳的有效期限是2025年1月11日，曾貼過3次不同價格，原價是431元，第一次改標後是302元，第二次則是半價215元。

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事實上，超市價格標籤會依接近有效日期而有不同折扣，像是這盤章魚腳在第二次標價時打了7折，最後第三次標價打了5折。該名網友認為，11日才過期的商品何必半價售出？因此撕開標籤一看，發現原標籤所標註的有效日期是1月9日，也就是說，有效日期被延長了2天。

▲生鮮商品會因接近有效日期而打折出清。（資料圖／記者許宥孺攝）

▲衛生局前往賣場稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

網友向超市反映後，今日業者已回覆致歉，並指出經相關部門現場人員確認後，是人員的疏失，願意向該名消費者退費處理。

衛生局今日到賣場稽查，業者表示，特價會用不同的標籤機打印，不過在產品上重複貼標，為新進員工不熟悉流程疏忽所致。衛生局認為已違反食品安全衛生管理法第28條規定，依同法第45條規定對業者處以新臺幣4萬元以上罰鍰。