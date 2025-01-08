麻疹傳染力是新冠6倍！出疹前後4天會感染　20-52歲當心變粉紅豹

▲國內發生麻疹群聚，若前往流行疫區可經醫師評估補打疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內近期發生麻疹群聚，還有確診者四處趴趴走遭到開罰。高雄市衛生局表示，麻疹傳染力極強，是新冠肺炎的6倍，患者在出疹前後4天具傳染力，而20歲至52歲民眾是免疫力較不足的族群，小時候雖有施打疫苗，但保護力隨時間衰退，且不曾經過麻疹盛行期，建議民眾出入公眾場所、醫療機構佩戴口罩，如要前往麻疹流行國家，可經醫師評估施打疫苗後再出國。

依據疾病管制署統計，國內從2024年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例，另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。數據顯示，從東南亞國家流行區境外移入的風險仍高，且國內中部醫院相關群聚事件持續有新增病例。

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麻疹傳染力有多強？一名中部本土麻疹病例在去年12月底、跨年夜2度搭乘高鐵到高雄，有多處公眾場所、大眾運具足跡，讓不少民眾感到恐慌。疾管署指出，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力。如果以COVID-19傳染力(R0值)來說，為2-3；麻疹R0值為12-18。R0值愈高傳染力就愈高，因此麻疹的傳染力為COVID-19的4-6倍。

高雄市衛生局表示，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，可經空氣、飛沫或接觸病人鼻咽分泌物感染，潛伏期為7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

被匡列為接觸者怎麼辦？衛生局表示，請配合自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀。若出現疑似症狀時，切勿自行就醫，由衛生單位(高雄市衛生局防疫專線07-7230250／疾管署免付費防疫專線1922)轉介就醫，並主動告知接觸史及旅遊史。如沒有不適，仍可正常生活，但避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具，並且佩戴口罩。

誰是高危險群？接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，接種後約2週產生抗體，疫苗保護力平均為15至20年，據疾管署統計資料，國人麻疹免疫力現況，52歲以下缺乏自然感染產生抗體。28歲至43歲(1981年後出生者)族群抗體下降約10至30%的人沒有保護力。

換句話說，1981年以後出生族群雖有接種疫苗，但幼時接種疫苗產生的抗體會隨時間衰退，約有10至30%的人孔保護力不足；而52歲以上族群，在當時台灣麻疹盛行，多數民眾小時候曾自然感染麻疹，而感染後終身免疫。因此20至52歲間，為麻疹保護力較不足的族群，如有前往東南亞國家(越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國)等流行地區，可經醫師評估接種MMR疫苗後再出國，以降低感染風險。

衛生局強調，被匡列為接觸者若未遵守自主健康管理規範者，可依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新臺幣6至30萬元罰鍰。