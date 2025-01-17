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移民署舉辦證照辨識達人比賽　17移民官守護國門爭第一

▲內政部移民署今天在桃園機場舉辦14屆「證照辨識達人比賽」，來自全台機場、港口17位移民官同堂競技。（圖／移民署提供）

▲內政部移民署今天在桃園機場舉辦14屆「證照辨識達人比賽」，來自全台機場、港口17位移民官同堂競技。（圖／移民署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部移民署今（17）日在桃園國際機場舉辦第14屆「證照辨識達人比賽」，參賽者來自全台25座機場與港口精挑細選17位移民官選手同堂競技，移民署指出，為強化國境管理，移民署每年舉辦這項比賽，透過比賽精進專業職能，提升對偽造證件辨識能力，以守護國門安全，展現精湛的證照辨識專業比拚。

▲內政部移民署今天在桃園機場舉辦14屆「證照辨識達人比賽」，移民署國境事務大隊副大隊長林清芬於比賽前說明比賽規則。（圖／移民署提供）

▲內政部移民署今天在桃園機場舉辦14屆「證照辨識達人比賽」，移民署國境事務大隊副大隊長林清芬於比賽前說明比賽規則。（圖／移民署提供）

移民署國境事務大隊大隊長林澤謙表示，隨著科技日新月異，不法分子利用偽變造護照等方式闖關案件手法日漸多元，為了強化國境管理，移民署每年都會舉辦「證照辨識達人比賽」，透過競賽方式精進移民官專業職能。

證照辨識達人比賽選用近年來實際查獲偽變造護照為題，這些偽變造護照來自世界各地，不但種類繁多且製作手法日益精巧。以真實案例讓參賽移民官得以直接觀察不法分子偽造護照最新手法，透過比賽加強對各種偽變造證件的認識。此外，移民署也持續與其他國家的相關部門合作交流，分享最新的偽造證件情資，以提升我國國境查緝能量。

▲內政部移民署今天在桃園機場舉辦14屆「證照辨識達人比賽」，與賽17位移民官仔細觀察偽造證件案例。（圖／移民署提供）

▲內政部移民署今天在桃園機場舉辦14屆「證照辨識達人比賽」，與賽17位移民官仔細觀察偽造證件案例。（圖／移民署提供）

林澤謙強調，光是去年一整年共查獲143件偽造或變造旅行文件案件，顯示不法分子企圖利用偽造證件闖關行為並未減少。移民署未來將持續加強對移民官訓練，以提升其專業素養，因應日益複雜的跨境犯罪挑戰。

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