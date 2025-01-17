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年菜餐廳也列入！屏東抽驗113件春節食品　白蘿蔔驗出農藥

▲衛生局人員稽查市售食品衛生安全 。（圖／屏東縣政府提供）

▲衛生局人員稽查市售食品衛生安全 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著農曆春節到來，為確保民眾飲食安全，屏東縣政府衛生局近期積極起啟動春節應景食品稽查抽驗計畫；稽查對象包括本轄食品製造業、超市、南北貨雜貨店及販售年貨商家，另考量近年來民眾消費型態改變，外訂年菜形成風氣，衛生局也將轄內知名年菜餐廳列入稽查抽驗對象，讓民眾採辦年貨及享用年菜時，能買的放心、吃的安心，喜迎金蛇年。

▲衛生局人員稽查市售食品衛生安全 。（圖／屏東縣政府提供）

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衛生局表示，這次抽驗品項計有豬肉、牛肉、雞肉、蔬果、香腸、水產加工品、糖果、餅乾、瓜子、花生、餐廳年菜、原味魷魚絲、薑母鴨、蜜餞等春節應景食品共計113件，其中1件白蘿蔔檢出農藥殘留，由農業處追溯生產者。

衛生局長張秀君呼籲食品製造業者，應依據食品安全衛生管理法規定，於外包裝應確實完整標示，以確保消費者權益。

另提醒消費者購買春節應景食品時，如果是散裝食品，掌握先「看」後「聞」順序，不選外觀異常之食品，如外表破損、內容物外漏等，亦不選具有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品，倘購買完整密封包裝食品，選購前應詳細閱讀標示，瞭解產品內容物及效期等，注意新鮮度並於保存期限內儘快食用完畢，才能平安過好年。

這次年節食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

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