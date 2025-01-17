摩鐵臨檢拒開門！通緝犯跳樓落跑摔斷腳　推車當輪椅送進派出所

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（16）日深夜在桃園區大興西路上某家汽車旅館臨檢，未料卻聽到後方傳來巨響，員警發現石姓男子跛著腳急著要離開，立即上前攔查，石男大喊「我瘸了，我會配合」等語，一臉痛苦模樣，員警查出石男身背三條詐欺罪嫌，因石男無法行走，員警只好以推車當輪椅將他帶回派出所偵訊，解送士林地檢署歸案。

▲桃園警分局昨天深夜在桃園區某汽車旅館臨檢，石姓男子從3樓跳樓逃逸，一拐一拐企圖逃避仍被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天深夜在桃園區某汽車旅館臨檢，石姓男子從3樓跳樓逃逸，結果摔斷左腳踝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨（16日）晚間10時50分許，埔子派出所警員劉秉和、林奕儒等人在桃園區大興西路某汽車旅館執行臨檢勤務時，其中某號房住客經旅館員工多次敲門均無回應，員警在觀察時突然聽到屋後傳來巨大墜落聲，員警立即察看，發現一名男子光腳往外欲逃離，立即將其攔下。

員警查出該名男子是31歲石姓男子，石男見員警欲強制拘捕連忙說「我瘸了，我會配合」等語，員警查出石男因涉嫌詐欺案遭士林、新北地檢署發布3條通緝案件，員警詢問為何要跳樓，石男則坦承自去年5月因涉犯3筆詐欺罪嫌遭通緝，心想能躲就躲，若被逮到就認了，見員警臨檢緊張從3樓跳下來想跑，但左腳還摔到骨折，沒想到躲到桃園還是被查獲。

▲桃園警分局埔子派出所員警借來推車充當輪椅，將摔斷左腳的石姓男子帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見其無法行走，向汽車旅館借來推車充當輪椅，將其帶回埔子派出所偵訊，訊後仍依詐欺罪嫌解送士林地檢署歸案。