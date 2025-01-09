麻疹疫情掀搶打潮！網爆診所「打疫苗要配貨」　衛生局調查中

▲麻疹疫苗。（資料照／施勝桓醫師提供）

記者賴文萱／高雄報導

國內爆發麻疹疫情加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打疫苗潮，不少診所也缺貨。有高雄網友就在網上爆料，七賢路某診所稱要跟帶狀疱疹疫苗一起買才有，讓她傻眼直呼「打疫苗也要配貨，真是開眼界！」對此，高雄市衛生局獲報後，已派員進行調查，但若證實有此事，涉違反醫師法、醫療法，最高可開罰新台幣25萬元。

近來麻疹疫情爆發，不少民眾想去診所施打麻疹疫苗撲空，一名網友在社群平台Threads上發文爆料，「這年頭買包配貨不稀奇，打疫苗也要配貨真是開眼界了，今天打去診所詢問還有沒有麻疹疫苗，診所回覆要跟帶狀疱疹疫苗一起買才有！真是好棒棒，好懂行銷，好會賺錢！」

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▲麻疹疫苗。（資料照／施勝桓醫師提供）

該篇發文引起網友熱議，有網友稱「帶狀皰疹那支疫苗超級超級貴！」、「老闆應該有買包的習慣」、「說不定是因為疫苗廠商也是這樣要求診所配貨的」。不過，也有網友則說「我才剛打過，沒有配貨這問題喔⋯⋯不知道是否有什麼誤解，診所能開那麼大間真的不需要用這樣子。」

對此，衛生局已派員進行調查，並強調麻疹疫苗注射應依據衛生福利部疾病管制署指引為之，醫師應親自診療、問診，並評估民眾具施打麻疹疫苗條件得接種。

倘未進行看診或要求需先打帶狀皰疹疫苗才能打麻疹疫苗或擅立收費項目，疑涉違反醫師法第11條、第25條規定、醫療法第22條及第61條第2項規定，違反者將醫療相關法規規定進行裁處，最高可開罰新台幣25萬元。