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「傻呆呆」網路賣毒咖啡！上門的是警察　女藥頭這下慘了

▲中壢警方去年4月間在網路巡邏時，有暱稱「傻呆呆」詢問要喝咖啡嗎？雙方預定在中壢區某處交易，員警當場表明身分查獲吳姓女子到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲中壢警方去年4月間在網路巡邏時，有暱稱「傻呆呆」詢問要喝咖啡嗎？雙方預定在中壢區某處交易，員警當場表明身分查獲吳姓女子到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中壢警分局員警去年4月間在網路巡邏，暱稱「傻呆呆」詢問喝咖啡嗎？員警聲稱欲購買10包，並預定在中壢區某飯店房間內交易，雙方交易時，員警當場表明身分查獲吳姓女子；桃檢調查時，吳女坦承犯行，檢方偵結依毒品危害防制條例提起公訴。

檢警調查，中壢警分局王姓員警去年4月間在網路巡邏時，暱稱「傻呆呆」透過通訊軟體主動詢問「喝咖啡嗎？」員警察覺可能暗示販售毒咖啡訊息，立即佯裝買家欲購買10包毒咖啡包，雙方並約定在中壢區某飯店交易；賣家隨後指示25歲吳姓女子出面與喬裝買家的王姓員警聯繫，因賣家「傻呆呆」指示藥頭尚未將10包毒咖啡包送到現場，吳女好心向員警開口，身上還剩2包先用，員警當下表明身分，將販售毒咖啡包吳女當場拘捕送辦。

檢警還查出，吳女還涉嫌曾幫另1名友人在中壢區某處汽車旅館附近，以1萬元代價購買約5公克的2小包安非他命，後來其友人在中壢區遇上警察盤查，當查出安非他命，供出毒品是吳女交付給他的，吳女多加一條販毒罪嫌。

桃檢複訊時，吳女否認犯行，警方則提供相關證據佐證，檢方偵結依違反毒品危害防制條例案件將吳女起訴。

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