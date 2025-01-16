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黃麟凱死刑！法務部證實有達成「法官一致決」　打臉廢死團體

記者黃彥傑、趙蔡州／新北報導

32歲死刑犯黃麟凱2013年殺害女友及女友母親，2017年被依性侵殺人、殺人罪判處死刑，直到今年1月16日晚間在台北看守所伏法。法務部16日晚間召開記者會指出，黃麟凱死刑經法務部嚴謹審理，確認符合相關規定以及憲法法庭之判決意旨；合議庭法庭法官一致決等，才簽署批准執行。

▲▼黃麟凱死刑，法務部記者會。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部次長黃謀信說明死刑執行情況。（圖／記者黃哲民攝）

法務部次長黃謀信表示，法務部16日簽准黃麟凱執行死刑，並於16日晚間10點02分由台灣高等檢察署檢察官率領法醫、法警在台北看守所執行槍決，10點23分由檢察官及法醫複驗確認黃麟凱死亡，完成死刑程序。

黃謀信指出，本案是最高檢察署依據執行死刑規則等相關規定，以及憲法法庭113年憲判字第8號之判決意旨，經過嚴謹之審核程序，認為黃麟凱所犯之罪，為刑法之強制性交、故意殺人等，犯罪情節為最嚴重之犯行，而且本案刑事程序之進行，符合憲法判決所揭示的，確定是終局判決，經辯護人到庭辯護、經過言詞辯論，合議庭法庭法官一致決，以及其他憲法最嚴密之正當法律程序保障，因此認為本案並沒有提起非常上訴之情事。

黃謀信還說，本件並沒有聲請再審等特別程序在進行中，也排除黃麟凱屬於精神喪失、精神障礙或心智缺陷之人，最高檢察署因此將本案全卷呈報法務部處理，經法務部開會嚴謹審理後，確認本案符合相關規定以及憲法法庭之判決意旨，也沒有聲請特別救濟程序或赦免案尚在處理中，因此批准執行。

▲▼絞殺前女友母女，黃麟凱判死刑定讞。（圖／資料照）

▲黃麟凱16日晚間在台北看守所伏法。（圖／資料照）

法務部簽准死刑執行的消息曝光後，台灣廢除死刑推動聯盟隨即發布聲明，譴責政府「為政治利益殺人，其心可鄙」、「敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人」。

廢死聯盟表示，按照憲法法庭113年度憲判字第8號判決，賦予包含黃麟凱在內37位死囚新的救濟選擇，具體指示死刑終局裁判應經過合議庭法官「一致決」，但黃麟凱等37人迄今均未能探知終局判決是否屬於「一致決」，存在程序疑義，也未經「量刑前社會調查」，不符憲法對死刑「最嚴密之正當法律程序要求」。

廢死聯盟指出，此等疑義尚未釐清之前，按憲判8意旨及精神，主管機關不得恣意執行。若有執行，此即屬違反憲判8意旨精神之執行。為此，黃麟凱委任律師正檢視個案裁判具否憲判8意旨，這是憲法賦予的特別救濟機會，如今聲請人仍在進行救濟，法務部長、總統簽署執行令，「必然是違法、違憲！也是國際社會所不能接受的殺人行為！」

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