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社會 社會焦點 保障人權

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

2013年殺害前女友及其母親的現役軍人黃麟凱，於16日晚間被槍決。曾經輔導過黃麟凱的教誨師黃明鎮說，黃麟凱在獄中沒有特別的進步，他沒有覺得自己做得不對，認為對方是罪有應得，而黃麟凱從小沒有很好的家庭教育，對男女之間的感情問題，還有金錢的責任問題沒有想通，變成了人神共憤的死刑犯。

▲▼ 輔導過黃麟凱的教誨師黃明鎮 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲ 輔導過黃麟凱的教誨師黃明鎮，談黃麟凱的狀況 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

黃明鎮指出，在台北看守所輔導很多的死刑犯，第一次碰到黃麟凱覺得他就是普通人，沒有什麼社會經驗的一個年輕人，從小又沒有很好的家庭教育，以至於他年紀輕輕的，對處理一些男女之間的感情問題，還有金錢的責任問題，自己沒有想通，心理上面暴力、兇惡，還有自我中心，變成了人神共憤的死刑犯，

黃明鎮表示，在某方面看起來，黃麟凱從小沒有很好的教導，社會上也沒有給他很好的榜樣，所以自己走下這條這個岔路，自己應該負責任。黃明鎮說，其實每一個人都有可能可以教化，但是要教化要看他個人的知識，因為華人都講三歲定終生，美國人講六歲定終生，年輕的時候如果有很好的家庭教育，大概有一些人要教他們犯罪很難，還有一些人他們因為從小沒有很好的根基，家庭也沒有給他們很好的榜樣，其實是很難，因為犯罪要探討他犯罪的成因，也要做探討這個犯罪的準備，最後還是要探討怎麼樣的預防犯罪。

▲▼ 輔導過黃麟凱的教誨師黃明鎮 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

黃明鎮說，在台北看守所時有個別輔導，看起來他沒有太多心意想要深入看聖經、禱告，他好像沒有很大的興致，可是有一些人就不一樣，所以死刑犯歸類為兩種，一種是有熱淚的，他們自己做的事情會很痛疚、會有熱淚，像劉煥榮之類的，他們自己就覺得自己很不應該，黃麟凱是沒有覺得自己做的事情怎麼樣，以致於有些時候他們沒有機會翻轉自己舊有的生命，所以裡面的殘暴、憤怒、埋怨等，促成他今天殺人的一個誘因。

黃明鎮表示，有些時候一旦促成這個惡事的時候，要叫他回頭，他們一方面就覺得為什麼自己會那樣，有些人覺得想來想去，那個罪惡邪惡的本性，從年幼的時候如果養成很難改，要教化需要很長的時間。

黃明鎮指出，黃麟凱被槍決，當然社會大眾都覺得是罪有應得，因為政府一直都沒有在槍斃人，既然還有死刑為什麼不槍斃人，政府這樣做民眾會覺得好像都鼓掌贊同，因為確實要廢除死刑，在某方面民間的看法還是不一樣，因為死刑的存廢談了幾百年到現在，好像還沒有定論一樣。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲2013年殺害前女友及其母親的現役軍人黃麟凱（右），於16日晚間被槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

黃明鎮說，黃麟凱在獄中沒有特別的進步，因為一個人犯下那樣的大惡，要改變需要很長很長的時間，死刑犯分為熱淚跟冷血，熱淚會悔悟，冷血的沒有覺得自己做得不對，認為對方是罪有應得，人的邪惡要做什麼事情他都可以找理由，犯罪有些時候他會合理化，真正要改變他們的心性，出去以後不再去犯罪，那個需要很長的時間。

黃明鎮認為，黃麟凱不是為情殺也不是為仇殺，「媽媽在那裡他就把人家媽媽殺了，他自己又沒有馬上跑出去，跑到樓上去，警察抓得很快，一下就破案」，所以某方面是從小沒有很好的教育，沒有去珍惜這個男女的感情，要懂得珍惜尊重生命，年輕的一代要好好的學習。

黃明鎮提到，黃麟凱跟鄭捷不一樣，黃麟凱不是想要出名，他自己變成憤怒，想要把他完全的發揮出去，造成的傷害都沒有去評估，所以沒有辦法挽回。

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