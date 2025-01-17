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黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

死刑犯黃麟凱於昨晚10點02分伏法。（圖／報系資料照）

▲死刑犯黃麟凱於昨晚10點02分伏法。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

32歲死刑犯黃麟凱2013年以童軍繩勒斃王姓女友和女友母親，2017年被判處死刑定讞，並於昨（16）日晚間10點02分伏法，10點23分由檢察官會同法醫，確認死亡。據了解，黃麟凱打了兩劑麻藥才昏過去，原本預計9點執行槍決，拖了一個小時才執行。

據悉，黃麟凱被槍決前只吃了一隻雞腿、沒有喝酒，在伏法前沒有留下任何遺言，但有留一封疑似遺書的信。執法人員對他施打麻藥，但黃麟凱沒有馬上昏迷，於是再施打第二次才昏迷，隨即執行槍決。據北所外聽到一聲槍響，應只開了一槍就伏法。

黃麟凱伏法後，法警按照慣例，在所內的地藏王菩薩小廟前點香祭拜、焚燒金紙，晚間10時39分許，黃麟凱的遺體從「生死門」被運出北所，送往板橋殯儀館。遺體抵達後，將其一手帶大的黃母和其姊姊都並未現身，只能先行將黃麟凱遺體送入冰櫃，等待家屬認領，認領期間為自公告日起算25日，若無人認領，將由殯儀館以「有主無名屍」收埋。

槍決死刑犯黃麟凱也是賴清德上任後第一起死刑，至於黃麟凱被「挑中」的原因，因為他是目前所有死囚當中，符合犯罪情節屬最嚴重，歷審都判決死刑，最高法院5位法官經調查後也達成「一致決」，除此之外，黃男沒有精神障礙、心智缺陷，法務部長鄭銘謙因此在16日簽署了黃麟凱執行死刑命令。

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