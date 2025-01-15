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協商零進度！韓國瑜制止也沒用　柯建銘嗆：要我安靜除非打死我

▲總預算協商，柯建銘冗長發言引爆藍委憤怒。（圖／立法院頻道）

▲總預算協商，柯建銘冗長發言引爆藍委憤怒。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）下午召集朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」（公務預算部分），據統計，待協商提案總數合計3296案。由於民進黨總召柯建銘多次發言上看半小時，惹怒一眾藍委抗議，柯建銘回嗆，自己要對國民黨團總召傅崐萁講，「你要限制我講話，除非把我打死，寧鳴而死，不默而生！」最終，在未進入實質討論，在耗費2小時、毫無進展的情況下，韓國瑜無奈宣布明天早上11時繼續協商。

韓國瑜今日下午2時，召集朝野黨團協商「114年中央政府總預算，公務預算部分」。國民黨團、民眾黨團昨日都舉行記者會揚言要大砍預算。朝野黨團共提出3千多個提案。不過，協商則沒有進度，再度上演民進黨團柯建銘冗長發言，並與藍委們互斥場面。國民黨立委徐巧芯還刻意在他對面高舉Ipad，畫面顯示「柯建銘講重點」，韓國瑜也一度對柯說，「我不能讓你發言了。」但仍無法阻止柯建銘的滔滔不絕。

韓國瑜喊中場休息、接著繼續開會後，傅崐萁嗆柯建銘不要一個人一直講話，柯建銘回擊，「你要限制我講話，除非把我打死，寧鳴而死，不默而生！」全世界只中國會限制發言時間。他說明有個國家國會發言搞了一個禮拜，只有中國限制發言舉手表決，就像韓院長主持的兩次院會，「你們是假民主在反民主。從立法院這一屆開始，我們忍受韓院長與你們這干人等這樣的揉躪踐踏國會」。柯建銘又嗆很快就會聽韓國瑜在立法院的告別演講了，並預告大罷免時代要來臨了。

▲總預算協商，柯建銘冗長發言引爆藍委憤怒。（圖／立法院頻道）

在柯建銘獨自發言近半小時後，王鴻薇終於忍無可忍打斷，「柯總召，我們為什麼要在這裡聽你講話，大罷免跟審預算有什麼關係？你很悲哀，你停止好嗎？不要再講了！你兩個小時沒有在談預算欸！」

柯建銘憤而拍桌怒嗆，「你們這些小鬼，把國民黨敗壞掉，白癡啊。」「你們根本沒有資格當國會議員，賣國」。兩人分貝越拉越高，王鴻薇又轟，「沒水準！你是總統嗎？還是你是行政院長？你講夠了沒！你糊塗了！悲哀！」柯建銘則反擊，「當人都沒資格！當什麼立法委員！你們加速國民黨滅亡啦！」由於2人越吵越兇，連徐巧芯也加入咆哮戰局，最終在下午4時、協商毫無進展的情況下，韓國瑜無奈宣布明天早上11時繼續協商。
 

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