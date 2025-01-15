被黃國昌批講廢話、協商現場談大罷免　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

記者袁茵／台北報導

立法院將於21日休會，立法院長韓國瑜15日首度召集朝野黨團協商總預算案，目前仍有3296案待協商，但會中立院民進黨團總召柯建銘提及大罷免，引發國民黨團副書記長王鴻薇回嗆，藍綠吵成一團，最後由韓國瑜宣布散會。立院民眾黨團總召黃國昌會後受訪時，批評聽柯建銘講一堆廢話，而柯建銘則從旁路過，反嗆「鬼扯什麼」。

韓國瑜15日下午召集協商，結果最終因為藍綠吵成一團，只能宣布散會。黃國昌事後受訪時表示，所有關心整個協商過程的公民們，大家心情都跟他一樣，柯建銘在協商會場有90％以上時間，全都在進行人身攻擊謾罵、抹紅，完全沒有提到跟預算有關的事情。

黃國昌提及，不禁要問民進黨主席賴清德，「請問是你授意你們的黨團總召柯建銘，在協商現場談大罷免、進行人身攻擊、進行抹黑，以及從盤古開天一路講古到現在嗎？」多少的行政官員在現場枯坐，聽柯建銘講了一堆不僅僅是廢話，更重要的事情是，充滿著個人情緒性的恣意攻擊。

黃國昌指出，這樣的總預算協商，相信執政黨藉由柯建銘，態勢已經擺得很清楚了，「執政黨完全沒有任何協商誠意，因為他們就是派柯建銘到協商現場談大罷免，談說要幫韓國瑜辦告別演說，進行人身攻擊、抹紅，大概整個過程就是這樣。」

但當黃國昌提到，「所有看到整個協商過程⋯」時，柯建銘突然拄著拐杖從旁走過去，痛批「別再說了！在鬼扯什麼！」而黃國昌仍繼續接受媒體訪問，強調看完整個過程就可以印證，自己剛剛的評論到底是不是正確的。

黃國昌也強調，希望週五院會時，直接開始處理總預算，「不要再拖延時間了！」按照黨團協商決議，21日以前沒有發言、沒有重複表決，希望如期將總預算處理完畢，完全尊重韓國瑜議事主持。

▼黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）