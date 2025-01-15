藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



記者杜冠霖／台北報導

立法院朝野黨團今（15日）起將密集協商114年度總預算，國民黨立委提案，將文化部補助公視23億的預算全數刪除。對此，時代力量黨主席王婉諭列出公視兒少影音，包含青春發言人、換個爸媽過幾天、 海洋日記、水果冰淇淋，以及每年舉辦的台灣國際兒童影展。她表示，台灣極度缺乏自製的兒少節目，現有自製率不到10%，靠著政府補助在支撐，請中國國民黨不要跟全台灣的「爸爸、媽媽、小孩」為敵。

王婉諭指出，最近的預算審查中，看到國民黨團提案「全數刪除」文化部補助「公視」的預算。而且理由非常糟糕，不是為了自己的政治立場，就是為了想影響特定作品的內容，過去她談過很多次，公共電視不是官媒，他是屬於全民的公共媒體。

王婉諭認為，公視無須去配合任何顏色立場、政治意識，更不該淪為任何政黨的附庸，過去公視各黨皆批，但她強烈反對任何政黨透過預算提案、人事案，意圖將手伸進公廣集團裡。這是台灣媒體產業現況下，必須要存在的一個堅持。

王婉諭表示，更不用說，台灣極度缺乏自製的兒少節目，現有自製率不到10%，因為市場很小，過去幾乎都靠著政府補助在支撐，而公視所產出的青春發言人、換個爸媽過幾天、 海洋日記、水果冰淇淋，以及每年舉辦的台灣國際兒童影展，正是台灣家長們為數不多的好夥伴。

王直言，沒有文化部補助，台灣將驟失培養更多優質的兒少影音內容的機會，請問台灣的孩子，以後要在電視上看什麼？