賴清德邀韓國瑜任特使遞橄欖枝　以行動釋善意盼朝野對話

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

在立法院朝野紛擾之際，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，出席第60屆美國總統就職典禮，而且在訪團出發前，邀請代表訪團入府會晤。此舉被認為是以行動釋出善意，向在野陣營遞出橄欖枝，展開對話之意，期望對內是良善競爭，對外則團結一致，一起拚外交。

「第60屆美國總統就職典禮」將於今（114）年1月20日（週一）於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。我國代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

代表團訂於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。

此外，賴清德也規劃明天（16日）邀請韓國瑜、代表團一行於上午9點30分入府會晤。一位黨政人士受訪時表示，有鑒於立法院朝野爭議，此次「賴韓會面」，除了循往例接見交付代表團任務外，亦有賴清德遞出橄欖枝化解朝野歧異、展開對話之意。

該人士說，此次賴清德邀請韓國瑜，即是以行動釋出善意，盼對內良性競爭，對外團結一致，共同拚外交。

另一位黨政人士則是從三面向分析：第一，是對內遞出橄欖枝，期望朝野和諧，共同推動國家穩健前行；第二，是以國會外交形式，傳達台美共享自由、民主、人權的普世價值，並將以此為基石持續深化雙邊關係；第三，代表團成員包括國會議長、朝野三黨立委，表達台灣不分政黨，都共同為美國新政府送上祝福，同時台美關係持續深化亦是台灣社會努力目標與最大共識。

黨政人士表示，從歷任總統派代表團出席美國總統就職典禮來觀察，前總統蔡英文任內，2017年指派前行政院長游錫堃代表率團、2020年則是由時任駐美代表蕭美琴出席；而前總統馬英九兩次都是指派時任立法院長王金平領軍。

黨政人士表示，總統決定指派誰代表，背後都看出脈絡思維，是根據當下情勢做適切規劃，以蔡英文總統任內兩次指派可見，由立法院長代表率領慶賀團赴美，雖非民進黨慣例，此次賴清德總統邀請韓國瑜，即是朝野不分你我，對外團結的行動展現。