沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼

▲陳冠安分析沈伯洋公布民調問題。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋今（15日）公布TPOC台灣議題研究中心最新民調，其中各政黨立委滿意度部分，民進黨42.7%、國民黨33.6%、民眾黨29%，不滿意度部分，藍白立委皆破五成。對此，前國民黨青年部主任陳冠安指出此份民調的3問題，「調查人口資料用數發布，而非內政部」、「所有光譜高度不滿綠委，結果滿意度大於不滿意」、「不公布各政黨支持率佔比，是在藏什麼？」，他直言，要達成這樣的數據只有一種可能，就是調查裡，民進黨支持者占比極高，很可能4成起跳。

陳冠安表示，沈伯洋今天和一群綠營人士參與TPOC的民調發布記者會，聲稱民眾對藍白不滿，身為民代本來就要出來回應民意，做好協助罷免團體的角色。

陳冠安指出，第一，這份民調其實有很嚴重的問題，別的先不提，光是加權這塊，TPOC的簡報竟然說是用數發部公布的最新人口資料，進行戶籍、性別、年齡和教育程度加權處理。

陳冠安質疑，想請問沈伯洋，數發部什麼時候是全國人口資料的主管機關？別的民調機構都是用內政部資料，為何黑熊一出手引的民調，就用數發部的人口資料？堂堂副教授，連民調最基礎的加權處理都不懂就隨便引用侃侃而談？

陳冠安再指，第二，這份民調的數據也很特別。沈伯洋說，國民黨立委的「非常不滿意度」是民進黨立委的3.5倍，以此來論述人民相當不滿，藍委該被罷免，而TPOC的民調顯示，民進黨立委滿意比例42.7%、不滿意41.3%，看起來綠委表現很好，滿意大於不滿意。

陳冠安說，但魔鬼藏在細節，從交叉分析來看政黨傾向，除了民進黨支持者，所有政治光譜對綠委的不滿意度都是遠高於滿意度。國民黨滿意9.7%、不滿意79.4%、民眾黨滿意11.1%、不滿意81.4%、中間選民滿意32.2%、不滿意42.5%、其他政黨滿意3.1%、不滿意66.6%、未表態政黨傾向滿意20%、不滿意28.8%。

陳冠安再說，結果所有光譜都高度不滿綠委表現，但結果光靠民進黨支持者79.4%滿意綠委，就可以讓綠委的整體滿意大於不滿意。

陳冠安分析，從統計來看，要達成這樣的數據只有一種可能，就是這份調查裡，民進黨支持者占比極高，很可能4成起跳。但有意思的是，這份民調並未公布各政黨支持率佔比，是在藏什麼？

▼陳冠安發現，民調中藍白與中間選民皆不滿意民進黨立委(紅框處)，結果卻是滿意高於不滿意。（圖／TPOC提供，點圖放大）



陳冠安提到，第三，沈伯洋洋洋得意引用其中一題關於區域立委表現，說民眾對藍營區域立委不滿意度破3成，以此來論述有機會過罷免門檻25%。

陳冠安指出，但黑熊院長真的是很會藏，只談33.3%的不滿意度，不談連在一份以民進黨支持比重占多數的民調裡，國民黨立委滿意度都高達50.9%，還是黑熊數學，33.3＞50.9？

最後，陳冠安強調，然後又這麼剛好，沈伯洋如此重視的議題，還是唯一一題沒有公布政黨傾向交叉分析的題目，藏政黨支持率、藏交叉分析，千藏萬藏都藏不住黑熊的草包。

▼沈伯洋稱藍營區域立委不滿意度破3成，有機會過罷免門檻25%。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）