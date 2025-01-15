衝武嶺追雪「穿雨衣跳舞4小時」氣溫1度！網笑翻　釣出本尊留言

▲許多網友線上觀看民眾跳舞。（圖／翻攝自即時影像監視器）



記者施怡妏／綜合報導

近日由於強烈大陸冷氣團的影響，合歡山10日清晨6點30分左右開始降雪，武嶺亭一帶被白雪覆蓋，不少人衝上山追雪，就有網友透過即時影像發現，今（15）日凌晨，有民眾穿著雨衣在武嶺亭跳舞，一跳就是4小時，從午夜12時到4時，而當時氣溫1度，下著小雪，不少網友驚呼「是大冒險輸了，還是嗑了什麼」。

有網友在PTT發文，「武嶺這個人不冷嗎？」半夜睡不著，打開武嶺亭的即時影像，發現有民眾穿著雨衣在跳舞，當時的氣溫2.3度，「我就想問問不冷嗎？」該民眾一路跳到約凌晨4時才離開，當時氣溫已降至1度。

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貼文一出，不少夜貓網友紛紛留言，「我也在看」、「這個是鄉民嗎」、「看留言，晚上六點多就在那了」、「直播拉到前面，還在那跳三振舞」、「他還跟鏡頭打招呼欸」、「太北七，他剛剛看聊天室做動作」、「雨衣超保暖的你不知道嗎」、「為啥可以待那麼久啊」、「雨衣小飛俠還在跑步繞圈圈」。

底下有網友補充，「剛剛看留言，本人有上直播，單純等雪跟天亮爬山」、「留言有說，有車資源充足啦，現在應該是在看著直播聊天室笑呵呵」。

強烈冷氣團急凍全台，台灣的合歡山、玉山以及宜蘭的太平山國家森林遊樂區都陸續下雪或冰霰，吸引大批的追雪族蜂擁而至，享受這難得的銀白世界。不過，由於部分路面及路肩仍結冰未融，交通部公路局也限制部分路段只有掛上雪鏈的車輛通行，民眾若是硬闖，恐會導致車輛打滑甚至發生意外

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