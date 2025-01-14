「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

▲冷氣團加上南方雲系影響，明天各地濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團趕路中，預計今天(14日)南下，加上南方雲系北移，明天全台轉濕冷，各地有降雨機會，該波冷氣團將影響到周五清晨，其中周四清晨為最冷時刻，低溫下探10度，局部會更低。另今晚到周四清晨有降雪機會。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天晚上大陸冷氣團開始南下，南方雲系北移，水氣增加，全台轉濕冷，其中東北風增強，北部、東北部轉冷，其他地區早晚亦冷；明天北部、東北部全天溫度約11到18度，中部12到19度，南部14到21度，花東16到20度。

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由於明天水氣多，林定宜說明，明天迎風面北部、東半部有局部短暫雨，南方雲系北移，南部、中部山區也有局部短暫雨，中部平地則是零星雨，全台多多少少會下雨。

降雪方面，林定宜說，中部以北3500公尺以上高山，今晚到周四清晨都有降雪機會。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，這波大陸冷氣團將持續到周五清晨，周四白天以後將從濕冷轉為乾冷，周四清晨和夜晚是最冷時刻，西半部、東北部低溫10到13度，花東15度，局部地區溫度可能更低。周四白天後環境轉乾，且將持續到下周二，僅剩東半部有局部短暫雨，其他地方晴到多雲。

林定宜提醒，因周四白天後天氣轉好，後續將有輻射冷卻影響，周五、周六輻射效應明顯，西半部日夜溫差都會很大。