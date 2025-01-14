　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團加上南方雲系影響，明天各地濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團趕路中，預計今天(14日)南下，加上南方雲系北移，明天全台轉濕冷，各地有降雨機會，該波冷氣團將影響到周五清晨，其中周四清晨為最冷時刻，低溫下探10度，局部會更低。另今晚到周四清晨有降雪機會。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天晚上大陸冷氣團開始南下，南方雲系北移，水氣增加，全台轉濕冷，其中東北風增強，北部、東北部轉冷，其他地區早晚亦冷；明天北部、東北部全天溫度約11到18度，中部12到19度，南部14到21度，花東16到20度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於明天水氣多，林定宜說明，明天迎風面北部、東半部有局部短暫雨，南方雲系北移，南部、中部山區也有局部短暫雨，中部平地則是零星雨，全台多多少少會下雨。

降雪方面，林定宜說，中部以北3500公尺以上高山，今晚到周四清晨都有降雪機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，這波大陸冷氣團將持續到周五清晨，周四白天以後將從濕冷轉為乾冷，周四清晨和夜晚是最冷時刻，西半部、東北部低溫10到13度，花東15度，局部地區溫度可能更低。周四白天後環境轉乾，且將持續到下周二，僅剩東半部有局部短暫雨，其他地方晴到多雲。

林定宜提醒，因周四白天後天氣轉好，後續將有輻射冷卻影響，周五、周六輻射效應明顯，西半部日夜溫差都會很大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍委質疑冷氣團哏圖用藍色「醜化在野黨」　怒砍內政部1192萬
李威捲精舍命案　影評人嚇到：不寒而慄！
脫困返台！謝岳鵬曝詐騙園區關上千人　渡河前是最後逃跑機會
快訊／國5北上7車連環撞
薰衣草森林「心之芳庭」掰了北屯　新據點曝光　
台中監獄前爆乳女郎「狂搖3分鐘」高調接風　法院不罰
麥當勞少女母親申冤！庭訊1小時悲痛離開...無力絕望畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

災難是祖父母的6倍！展望會盤點2024全球「超過3億人落難」

台版長腿叔叔！神經外科名醫登台演唱　募款助神經損傷患者

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降　醫震驚：數值正常了

燈會原鄉在北港！「粼光遶境」結合傳統、創新、永續　十大燈區規模更勝以往

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

交友軟體聊得不錯「一換IG卻冷掉」　網點頭：反而沒話題

年輕同事「狗狗去世」突早退！資深大叔們對話全看哭：好溫柔

台鐵票價調漲2／5送董事會　陳世凱喊符合2條件將支持

薰衣草森林掰了北屯進駐南投　引進「氫氣熱氣球」300米高空賞景

AI成為電商店長！對話式銷售引領未來購物新潮流

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

李多慧公開YT頻道收入　暖捐50萬做公益狂圈粉

災難是祖父母的6倍！展望會盤點2024全球「超過3億人落難」

台版長腿叔叔！神經外科名醫登台演唱　募款助神經損傷患者

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降　醫震驚：數值正常了

燈會原鄉在北港！「粼光遶境」結合傳統、創新、永續　十大燈區規模更勝以往

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

交友軟體聊得不錯「一換IG卻冷掉」　網點頭：反而沒話題

年輕同事「狗狗去世」突早退！資深大叔們對話全看哭：好溫柔

台鐵票價調漲2／5送董事會　陳世凱喊符合2條件將支持

薰衣草森林掰了北屯進駐南投　引進「氫氣熱氣球」300米高空賞景

AI成為電商店長！對話式銷售引領未來購物新潮流

國5北上8車連環撞！3人擦傷送醫　現場滿地零件碎片

災難是祖父母的6倍！展望會盤點2024全球「超過3億人落難」

「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

台版長腿叔叔！神經外科名醫登台演唱　募款助神經損傷患者

無聊驗DNA…黑髮女發現「60年身世秘密」　生父身份超意外

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降　醫震驚：數值正常了

手腳突現「蟒蛇紋」！竟是睡前1習慣害的　醫示警：有病變風險

燈會原鄉在北港！「粼光遶境」結合傳統、創新、永續　十大燈區規模更勝以往

快訊／國5號北上宜蘭路段7車連環撞　2人擦傷送醫

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

生活熱門新聞

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

即／台中戶外婚禮始祖「心之芳庭」3/31熄燈

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000元

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

病患「從1國回台」他一律快篩：命中率超高

即／2025白沙屯媽祖5/1起駕進香

分手砲想試男友後庭花！妹子羞喊：沒得到太可惜

交往無套「故意讓她懷孕」　人妻怨：老公不愛啪啪

尾牙吃台北漢來！1年↑員工「人人一台iPad」

「3種人」最旺！12星座尾牙中獎運來了

貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒了

更多熱門

相關新聞

藍委質疑冷氣團哏圖用藍色「醜化在野黨」　怒砍內政部1192萬預算

藍委質疑冷氣團哏圖用藍色「醜化在野黨」　怒砍內政部1192萬預算

近日台灣受強烈冷氣團加上南方水氣聯手夾擊下，各地早晚都能明顯感受到低溫。內政部臉書粉專小編日前曬出一張致敬熱門強檔電影《進擊的巨人》哏圖，提醒民眾天冷注意事項及使用電暖器及熱水器要點。對此，國民黨立委廖先翔質疑冷氣團哏圖藍白配色是醜化在野黨，提案要刪除內政部1192萬5千元相關預算。

冰火夾擊！美西部野火蔓延、中東部暴風雪

冰火夾擊！美西部野火蔓延、中東部暴風雪

新一波降溫凍3天「中南部溫差超過10度」　明天全台濕冷

新一波降溫凍3天「中南部溫差超過10度」　明天全台濕冷

新一波冷氣團明南下　全台變天轉濕「高溫驟降9度」

新一波冷氣團明南下　全台變天轉濕「高溫驟降9度」

「鋒面雨帶+強冷空氣」明襲　最凍時間曝

「鋒面雨帶+強冷空氣」明襲　最凍時間曝

關鍵字：

冷氣團天氣氣象氣象署低溫降雪輻射冷卻

讀者迴響

熱門新聞

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

快訊／國道重大車禍2死

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

消失10年…李威捲「精舍殺人案」　堂弟李易發聲了！

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

即／台中戶外婚禮始祖「心之芳庭」3/31熄燈

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000元

女助理情慾大噴發！衝宿舍性侵鮮肉研究生未遂

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面