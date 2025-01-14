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心臟痛「脖子抽筋10分鐘」想下次就醫　醫：再一次可能就不用去了

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲心痛示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

冷氣團一波接一波，往往是心血管疾病高發的時期。一名網友表示，他早上突然感到心臟痛，且脖子、肩膀等部位抽筋，決定下次再發生就去看醫生。對此，許多醫師表示，這是AMI（心肌梗塞）典型徵兆，「再痛一次可能連醫院都不用去了啊」。

該名網友在Threads上發文表示，他早上突然感覺心臟一陣絞痛，且這疼痛蔓延到下巴、牙齒；另外，他的脖子及肩膀感覺緊繃要抽筋，疼痛一陣一陣襲來，持續大約10分鐘才結束，「目前我還活著，如果再痛一次我就會去醫院」。

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對此，許多醫師紛紛在留言區科普，澄清醫院胸腔外科主任杜承哲醫師表示，「我有個病人症狀比你還輕微，去了醫院醫生臉色大變，一做心導管就發現需要放兩隻支架，左前降支阻塞80%」、 外科住院醫師7N表示，「我在這裡留言讓大家看看AMI典型的胸痛表現，拜託樓主趕快去看急診欸，天氣冷其他人有類似症狀也要小心」，也有外科醫師表示，「再痛一次可能連醫院都不用去了啊⋯」。

再痛一次可能連醫院都不用去了啊⋯⋯

Carro Tsai 發佈於 2025年1月13日 星期一

所幸，原PO看完醫師群的留言建議後，立刻去醫院進行超音波、X光及血檢，確定他的身體數據都正常，只要定時追蹤就好，「謝謝大家的關心，希望不要再發生」。

近期因氣溫突然下降，出現許多心肌梗塞的新聞。對此，台灣心肌梗塞學會指出，每年約有1萬7千人罹患心肌梗塞，心肌梗塞是一個與時間賽跑的疾病，提醒民眾若有胸痛，胸悶，合併冒冷汗和或喘氣症狀，要立即連絡119。

屏東基督教醫院副院長、台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春呼籲，民眾保心秘訣「心痛喘、盜冷汗、卡緊叫、救護車」，有胸痛，胸悶，合併冒冷汗和或喘氣症狀，要立即連絡119，119就是救心專線。心肌梗塞是一個與時間賽跑的疾病，經由正確就醫方式，為自己和他人爭取黃金救治時間，搶救心肌梗塞病友。

另外，亞洲大學附設醫院內科部主任、台灣心肌梗塞學會秘書長王宇澄表示，心肌梗塞來得突然且無預警，常見症狀包括胸痛、左臂或背部疼痛、呼吸困難等。一旦出現上述症狀，立即撥打119，若現場有AED設備，應迅速使用，並進行高品質CPR以爭取寶貴的搶救時間。

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