新一波降溫凍3天「中南部溫差超過10度」　明天全台濕冷

▲冷氣團加上南方水氣影響，明天天氣轉濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團加上南方水氣聯手夾擊，新一波降溫要來了，今天(14日)晚間起到周五清晨將陸續從濕冷轉為乾冷，其中明天各地有降雨機會，北部、東北部高溫下滑6到7度，周四和周五清晨是最冷時刻，除北台灣下探11度外，中南部日夜溫差可超過10度以上，今晚到周四清晨有望追雪。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，南方雲系逐漸北移，今天白天到下午南部、東南部轉多雲有短暫陣雨，南方雲系今晚到周四清晨影響台灣天氣。此外，今天白天天氣暖和，不過晚間大陸冷氣團將南下並影響到周五清晨，期間先濕後乾，冷氣團預計周五白天減弱，後續3到4天內北方沒有冷空氣南下。

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南方雲系漸北移，今南部、東南部雲量增多，中部以北、東北部晴朗，不過伍婉華表示，南部、東南部今天受到南方雲系，有短暫降雨，今晚到明天各地也有降雨機會，是未來一周降雨機會最高的時間點，北部、東半部、南部、中部山區有局部短暫陣雨，中部平地則有零星飄雨，預計影響到周四清晨，隨著水氣離開，僅東半部有短暫降雨，西部山區零星降雨，周四白天到下周一晴到多雲，剩東部有零星降雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過周六晚間到周日白天有水氣增加，伍婉華指出，未來若水氣增加明顯，周六晚上和周日清晨各地降雨機會可能會增高。

溫度方面，伍婉華說明，今天清晨嘉義以北、花蓮出現10度以下低溫，白天溫度漸漸回暖，西部高溫23度，東部21到22度，今晚到明天冷氣團南下，溫度開始下降，北部、東北部轉涼，明天冷空氣往南走，其他各地溫度也會下降，加上南方雲系北上，明天各地高溫比今天低，北部、東北部下降6到7度，其他地區高溫下降2到4度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，這波冷空氣預計周五清晨減弱，周四清晨以及周四晚上和周五清晨是最冷的時刻，中部以北、東北部約11到12度，南部13度，其他地區14到15度，沿海空曠地區溫度會更低，周五白天冷氣團減弱、溫度回升，這波冷氣團影響期間先濕後乾，後半期水氣減少，中南部夜裡、清晨低溫冷，白天回升，日夜溫差可超過10度以上。

至於降雪機會，伍婉華說明，最近山區容易結冰、結霜、下雪，其中今晚到周四清晨中部以北3000公尺以上高山有飄雪、結冰和結霜機會。