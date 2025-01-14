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藍委質疑冷氣團哏圖用藍色「醜化在野黨」　怒砍內政部1192萬預算

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 交通組 唐鳳 立委廖先翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日台灣受強烈冷氣團加上南方水氣聯手夾擊下，各地早晚都能明顯感受到低溫。內政部臉書粉專小編日前曬出一張致敬熱門強檔電影《進擊的巨人》哏圖，提醒民眾天冷注意事項及使用電暖器及熱水器要點。對此，國民黨立委廖先翔質疑冷氣團哏圖藍白配色是醜化在野黨，提案要刪除內政部1192萬5千元相關預算。

日本知名動漫《進擊的巨人》近日在台灣上映大結局劇場版，不少粉絲到電影院朝聖，內政部臉書粉專小編也跟上時事，貼出一張致敬《進擊的巨人》哏圖，將電影中的「奇行種巨人」畫上象徵寒冷的藍色、比喻為「進擊的冷氣團」，提醒民眾注意天冷注意事項；該篇po文曝光後，不少民眾稱讚小編跟得上時事，但廖先翔有不同解讀，他認為，冷氣巨人用藍色搭配白色背景，是刻意醜化在野黨，因此提案刪除內政部「媒體政策及業務宣導費」編列1192萬5千元相關預算。

對於該提案，民進黨發言人吳崢表示，藍白先是通過財劃法，從中央搶走3753億，現在又要大砍中央政府總預算；國民黨團總召傅崐萁下令刪光所有部會宣傳費，數位部、NCC、陸委會業務費刪到剩1元；民眾黨也一口氣要刪近千億總預算，「藍白的目的只有一個，就是要癱瘓行政院，讓政府施政寸步難行！」

吳崢也點出，在藍白毫無下限的惡鬥之下，立委的提案有多「優質」呢？例如這份，國民黨立委廖先翔的提案。廖大委員說因為內政部的冷氣團宣傳圖裡，內政部居然把冷氣團巨人畫成藍色，背後的背景又是白色，分明就是醜化在野黨！所以要把內政部的業務宣導費1192萬元全數刪除。

吳崢質疑，請教各位，這樣的提案有任何品質可言嗎？這樣的立委問政，有任何邏輯嗎？藍白立委要不要乾脆直接立法規定，以後所有政令圖示，從天氣溫度到景氣燈號，通通不准用藍色和白色，否則就要把預算全部刪光？無腦！無言！

▲▼國民黨立委廖先翔提案砍預算。（圖／翻攝吳崢臉書）

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