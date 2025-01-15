今天濕冷「還會更冷剩8度」　過年前還有一波變天

▲冷氣團南下，加上水氣偏多，今天濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團南下且水氣偏多，今天(15日)將是濕冷的一天，溫度由北往南逐漸下降，今晚到明晨台南以北局部地區可能跌破10度，明天轉為乾冷，周六清晨前，西半部局部空曠地區低溫下探8度，要到周六白天溫度才會回升，過年前預計下周五可能有一波變天，大掃除把握下周好天氣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，隨大陸冷氣團南下，今天(15日)白天開始溫度由北往南逐漸下降，北部、東北部白天高溫只有15到16度，中部及花東高溫也只有18到20度，南部高溫20到22度。今晚至明晨在台南以北到宜蘭空曠地區低溫有機會降到10度或以下，高屏、花東空曠地區低溫估只有12到14度，台北市區低溫可能降到12到14度，溫度越晚越冷。

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天氣方面，吳聖宇說明，今天是為濕冷的一天，南方水氣北上情況今天白天最為明顯，各地有短暫陣雨，雨勢不大，但是降雨機率高，山區雖然也都在下雨，但是溫度還不夠低，降雪的機會相當低。今天晚間水氣較多的區域會逐漸向東移動，慢慢離開台灣附近，降雨的範圍將會縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部地區，西半部可望恢復多雲或陰的天氣型態。

明後天仍然受到大陸冷氣團影響，不過吳聖宇指出，天氣會轉為乾冷，降雨明顯減少，大台北、東半部雲量較多，局部山區偶有零星飄雨或小雨，西半部則是普遍有陽光的天氣型態。轉為乾冷後，各地白天高溫會有所回升，但要注意夜晚清晨的輻射冷卻作用低溫。

吳聖宇分析，一直到周六清晨前，台南以北到宜蘭一帶空曠地區可能有8到10度低溫，高屏、花東空曠地區低溫可能降到11到13度，市區溫度會相對高一些，台北市低溫大致會維持在12到14度間，預報資料看起來未來2到3天台北盆地內的風力都相對較大，不是很有利於盆地內的輻射冷卻作用發生，因此目前預報資料大致維持大陸冷氣團等級。

▲一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周六白天溫度回升，天氣也較為穩定，不過吳聖宇指出，周六晚間至周日(19日)上半天可能有微弱鋒面快速通過，水氣不多，整體偏乾，但在微弱鋒面掠過時，各地山區以及北部、東半部可能會有些零星局部降雨，雲量也會變多，幸好這波鋒面過得很快，周日下半天迅速向東遠離，後續從周日晚間起到下周一(20日)底層東北季風增強，不過這波東北季風偏乾燥，迎風面地區雲量可能較多，下雨機會不大，甚至後續有中高層乾空氣通過。

下周一、二(20-21日)大部分地方有機會持續陽光普照，溫度變化不大，吳聖宇表示，雖然底層東北季風還是會帶來一些稍涼的空氣，但是看起來沒有非常顯著的降溫預測，可能還是要靠夜晚清晨的輻射冷卻作用，才有機會出現局部性的低溫，日夜溫差的變化會比較大。

至於過年期間的天氣，吳聖宇指出，目前仍然有點言之過早，但大致預報趨勢顯示，過年前(24-28日)這段期間可能會再有一次較明顯的天氣變化，降雨可能增多，溫度也會下降轉冷，不過影響程度還有待觀察。暫時來看，下周一開始一直到下周五(24日)之前的這段時間天氣應該會相對較穩定，溫度也較高，似乎是適合年前大掃除的天氣。