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社會 社會焦點 保障人權

3非法陸企吸收工程師！竊取研發數據及技術　竹檢偵查終結起訴

▲新竹地檢署外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹地檢署查辦非法陸企，全力守護臺灣高科技產業、確保國家安全。（圖／資料照）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署指出，偵辦北方華創微電子、大陸北京嘉楠捷思信息技術有限公司、合肥聯睿微電子科技有限公司，涉嫌未經許可在台招募台灣人民從事業務活動，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等案件起訴或予以緩起訴處分。

檢方表示，北方華創公司以從事半導體設備製造、銷售及安裝等業務，於2016年設立台灣辦事處。該辦事處未經主管機關投審會許可，違法從事半導體設備銷售與維修。為規避查緝，大陸地區李姓民眾與王姓民眾策劃以購入台灣極淨股份有限公司，並藉此掩飾業務活動，並自2023年起將北方華創公司台灣辦事處的26名工程師轉至台灣極淨公司名下，同時招攬新工程師。北方華創公司則以「代理服務費用」名義支付極淨公司薪資及辦公室租金等相關費用。

檢方說明，陳姓民眾北京嘉楠公司指示，於2017年設立崛智公司作為北京嘉楠公司在台運營據點，以台資公司的名義迴避主管機關對陸資企業的審查。雙方簽訂「技術開發合同」，以名義上的技術開發掩護實際的業務活動。陳民依北京嘉楠公司的技術需求，招募晶片研發工程師，自2018年至2024年間，成功招募多名研發人才組成研發團隊。利用北京嘉楠公司提供的VPN及遠端工作站，將晶片研發數據及技術成果直接儲存於北京嘉楠公司伺服器，實現即時聯繫與技術同步。自2018年至2024年間，北京嘉楠公司以「技術服務費」名義，透過匯款至崛智公司外幣帳戶，累積金額達1542萬餘美元，用於支付研發費用、薪資及公司營運資金。

另外，合肥聯睿微公司透過呂姓民眾，在台設立2間公司，作為其在台非法業務的延伸據點，並以此迴避主管機關經濟部投資審議委員會之審查程序。招募人才從事合肥聯睿微公司研發業務、晶片研發設計及測試；其中1間公司實際未營運，作為掩護另1間公司的空殼公司。呂姓民眾在2022年初因同一違法行為被查處並交保後，未停止相關行為，反而設立美商台灣分公司作為掩飾，繼續為合肥聯睿微公司進行非法業務活動。

新竹地檢署表示，在此次專案偵辦過程中，成功阻止我國半導體高科技設備、晶片IC設計及藍牙技術等關鍵技術外流，彰顯司法單位保護科技產業決心與能力。呼籲國內高科技產業及從業人員提高警覺，謹慎防範陸資企業可能採取的滲透手法。尤其在接觸背景不明之合作對象或招募行為時，務必審慎核實，避免因一時疏忽導致技術外流，危及國家利益。

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