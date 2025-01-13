逆境向上！基中王辰瀚錄取台大清大　基隆市府頒獎學金

▲基隆高中王辰瀚勇奪雙榜，基隆市府助獎學金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

就讀國立基隆高中的王辰瀚同學，以優異的成績同時錄取國立臺灣大學與國立清華大學，基隆市長謝國樑今（13日）與財團法人邱創煥文教基金會董事陳庚金、謝清雲教育基金會李伯元以及慶恩教育基金會經理黃美玉一同頒發優秀獎學金給王辰瀚，勉勵更多基隆學子都能夠效法王同學孜孜不倦的奮鬥精神。

台大與清大日前公布希望入學與特殊選才名單，國立基中的王辰瀚雙上榜，由於王辰瀚自小家境清寒，但他並未向命運低頭，寒窗苦讀的精神受到師長們的肯定，謝國樑獲悉後，特別聯繫財團法人慶恩教育基金會、財團法人謝清雲教育基金會及財團法人邱創煥文教基金會，在今天下午由市府教育處長徐嬿立陪同，頒發優秀獎學金給王辰瀚，並由國立基中校長鍾定先回贈感謝狀以及辰瀚親手寫下的卡片。

王辰瀚從小由爺爺奶奶扶養長大，也曾經在就學過程遭遇經濟困難，不過他並未因此灰心喪志在各界的幫助下努力向學，他也特別感謝市長以及各基金會的幫助，讓他感受到社會的溫暖與善意，他會好好運用這筆獎金，也會秉持各界給他的力量與信心，在學習的道路上繼續奮鬥。

謝國樑除了肯定辰瀚奮發向上的精神，也期許他持續發光發熱，未來有機會可以回到基隆以及母校，鼓舞學弟妹們，更期許這次頒獎發揮拋磚引玉的效果，除了吸引更多鄰近縣市的學子到基隆就學，也希望基隆的孩子繼續留在基隆讀書，讓更多學生能夠享受基隆完善的教育資源。

陳庚金以自身苦學的經歷，並獲貴人相助的職涯，曾任考選部副司長、兩任臺中縣縣長、考選部次長、行政院人事行政局局長、中華民國總統府國策顧問、中華民國總統府資政，目前以邱創煥文教基金會董事的身分，勉勵王同學，希望辰瀚能透過善款，在大學乃至於研究所能持續奮發向上，未來步入社會後回饋國內的莘莘學子。

基隆市教育處長徐嬿立表示，基隆市為照顧經濟弱勢學生推動多項政策，除了頒發「基隆市高級中等以上學校清寒優秀學生獎學金」、「基隆市政府獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金」等獎助學金外，另為讓弱勢學生在寒暑假期間不用擔心午餐沒有著落，更進一步辦理「經濟弱勢學生寒暑假午餐補助」。

基隆市府副發言人曾冠誠補充，為了讓弱勢學生能夠更安心的學習，不用為經濟因素而煩惱，也提供更完善的教育資源，讓基隆這座城市充滿愛與關懷，持續陪伴每個孩子勇敢追夢，共同打造更美好的未來。