IKEA倉庫驚見240枚地雷！一通來電「何時要來領」　波蘭軍方傻了

▲波蘭 IKEA 倉庫驚現失蹤反戰車地雷，軍方高層被解職。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

離譜！波蘭 IKEA 倉庫工作人員日前打電話到軍方詢問「何時要來領取地雷」，赫然發現一批失蹤的反戰車地雷竟誤存放在 IKEA 倉庫中。波蘭國防部發表聲明，已火速撤換陸軍少將凱普欽斯基（Artur Kępczynski）職務，以示負責。

根據波蘭新聞網站 Onet 揭露，事件源於 2024 年 6 月，當時一列載有超過 1000 噸爆裂物的火車運送至軍方倉庫。然而，由於士兵未能妥善卸載部分貨物，導致一整批反戰車地雷在全國境內流竄後下落不明。

更誇張的是，這批本應由軍方接收的反戰車地雷竟然被誤存放在位於奧拉（Orla）的 IKEA 倉庫裡。據悉，當軍方人員到達現場並打開倉庫時，他們驚訝地發現五個托盤上放著40個箱子，裡面總共裝有200枚反戰車地雷。這些地雷的總重量達到2.2噸，相當於可以摧毀兩棟摩天大樓的威力。

波蘭國防部 1 月 9 日在 X 平台發布的聲明指出：「我們在此通知，國防部長已決定解除後勤總督察部總督察長、陸軍少將凱普欽斯基的職務。」據了解，凱普欽斯基身為後勤總督察長，主要職責是管理後勤支援系統，然而此次事件顯示他在履行職責方面存在嚴重失誤，導致軍火下落不明且未能及時處理。