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【廣編】福容起家厝轉型！耗資上億打造全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

▲▼福容,徠旅,中壢,旅行,IKEA,徠旅中壢。（圖／業者提供）

▲「福容徠旅中壢」早餐延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。

圖、文／福容徠旅中壢提供

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，在2024年的歲末年終，又推出一家新店迎客，特別的是，這間「新店」其實是福容的起家厝「福容大飯店中壢店」。福容耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第五家分店，並且再度攜手IKEA企業業務，打造中壢車站商圈，唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。即日起開放訂房，試營運到2025年3月31日。試營運期間飯店推出雙人入住每間含兩客早餐$2699元起，不含早餐則是2299元起。享福卡的會員，利用官網和電話訂房，入住時，將再依會員等級優惠折扣，金福級會員每人只需1012元，相當實惠。

這次「福容徠旅中壢」再度攜手IKEA企業業務，將四樓重新整修成15間別具風格的三大親子主題房，包括森林、海洋、外太空。同時也另外打造親子遊戲交誼廳，預計在2025年第一季亮相。「福容徠旅中壢」有154個房間，分為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」、「享旅」五種，最小8坪、最大22坪，還特別將10、11、12樓，用像是黃、橘、藍色來營造不同的氛圍感。房型種類多樣化，適合各種不同住宿需求的旅客。飯店設有健身房、自助洗衣房、商務中心、樂聚餐廳等；早餐則是延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。品牌精神強調環保，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。

「徠旅中壢」就位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到五分鐘，從機場捷運A22走路也僅需15分鐘，周邊景點多，準備好來一趟，中壢小旅行了嗎？更多優惠訊息請上福容徠旅中壢官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/jl/tw/

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