北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

▲北韓軍遭俄軍當「地雷偵測犬」使用，肉身踩雷炸死助隊友前進。圖為先前被烏軍拍到的北韓軍影像。（翻自《韓聯社》）

圖文／鏡週刊

北韓在去年底派出軍隊，前往俄羅斯助俄軍攻打烏克蘭，最新消息也顯示，北韓軍似乎被俄羅斯軍隊當成「地雷偵測犬」在使用，因此有北韓軍踩雷被炸死，但這也間接幫助俄軍前進。

據英國《泰晤士報》報導，代號「美洲豹」的烏克蘭軍官表示，烏軍觀測到北韓軍被俄軍當成「地雷探測犬」使用。北韓軍會被指派越過可能的地雷區，以列隊方式前進，每個人保持3-4公尺的距離，只要有人踩雷被炸死，就會有醫務人員前來收屍。但也因為這些北韓軍用肉身犧牲，讓其他隊友可以確切知道避雷區範圍，得以持續前進。

此外，烏軍也發現，北韓軍的作戰方式，大多使用槍枝、手榴彈和迫擊砲等，沒有使用無人機。但烏軍相信，北韓軍現在投入戰場，逐漸在熟悉無人機的作戰模式，未來他們也很可能會運用。

報導還提到，北韓軍人的身體狀況都蠻健康，而且訓練有素，只是對當地地勢與地形不熟悉，需要有嚮導。目前俄軍會將北韓軍混入編制，「美洲豹」更提到，北韓軍人拒絕被俘虜，所以他們寧願抗戰到底，或者找機會逃跑，就算有死傷出現，北韓的指揮官都不太在乎。



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