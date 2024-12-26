美軍售台「地表最強坦克」　陸國防部嗆：全面加強練兵備戰

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台灣向美國採購的首批M1A2T主戰坦克運抵台灣，是台灣30年來首次獲得新型坦克。大陸國防部今（26）日怒嗆，幾件美製武器「成不了救命稻草」，並指大陸將全面加強練兵備戰，全面提升打贏能力。

台灣向美國採購的首批38輛M1A2T主戰坦克於12月16日凌晨運抵新竹陸軍裝訓部，將肩負北台灣的防禦重任。分析家認為，此款號稱 「地表最強」 的新型坦克將為台灣裝甲戰力帶來跨世代的升級。

大陸國防部新聞發言人張曉剛今日於例行記者會上，被問及M1A2T抵台一事時表示，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實履行不支持『台獨』的承諾，立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑」。

張曉剛接著「正告民進黨當局」：「『倚美謀獨』、『以武拒統』注定失敗，幾件美製武器成不了救命稻草，不過是戰場上的『活靶子』而已。」

張曉剛最後說，「中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎任何『台獨』分裂圖謀和外部勢力干涉。」

▲台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，運抵台灣。（圖／軍聞社提供）

對此議題，大陸國台辦發言人陳斌華昨日敦促美方，「應將不支持『台獨』的承諾體現在具體行動上，而不是助長縱容『台獨』冒險行徑，蓄意破壞台海地區和平穩定」。

陳斌華還說，「任何人任何勢力都不要低估中國政府、中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。